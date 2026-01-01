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Foma Retropan пленка 320 35мм, 30.5м

Foma Retropan пленка 320 35мм, 30.5м

Foma Fomapan
Артикул: DAN-4271

Фотопленка Foma Retropan 320 35 мм, 30,5м.

Черно-белая панхроматическая пленка в бобинеISO 320, длина одной пленки 30,5 м, проявка Д-76. 


Описание

Пленка с мягким зерном, хорошей детализацией и контурной резкостью. Отличается богатыми полутонами и легким софт-эффектом, поэтому особенно хорошо подходит для съемки в стиле ретро, для портретов и пикториальной фотографии, где приветствуются смягченный микроконтраст. Чувствительность ISO 320 позволяет использовать Фома Ретропан 320 при естественном освещении и для съемки динамичных сюжетов.

Пленка в бобине длиной 30,5 метров предназначена для размотки в типовые кассеты 135 формата (35 мм) при помощи специальных размотчиков пленки.

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