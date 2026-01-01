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Foma Fomapan пленка 200/120 RETRO

Foma Fomapan пленка 200/120 RETRO

Foma Fomapan
Артикул: DAN-4268

Фотопленка Foma Fomapan 200/120 RETRO.

Черно-белая негативная пленка, ISO 200, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.

Описание

Лимитированная серия выпущенной в ретро-упаковке в честь 100-летнего юбилея компании производителя.

Пленка общего назначения, отвечает высоким требованиям к мелкозернистости и имеет высокую разрешающую способность, высокую контурную резкость изображения и широкую гамму воспроизводимых полутонов.

Чувствительность ISO 200 и большая фотографическая широта позволяют получать очень хорошие результаты даже при передержке на одну ступень (ISO 100) и недодержке на две ступени (ISO 800) без изменения режима проявления.

Пленка рекомендуется для портретной съемки.

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