Foma Fomapan пленка 100/120 RETRO

Описание

Лимитированная серия выпущенной в ретро-упаковке в честь 100-летнего юбилея компании производителя.

Пленка общего назначения, отвечает высоким требованиям к мелкозернистости и имеет высокую разрешающую способность, высокую контурную резкость изображения и широкую гамму воспроизводимых полутонов.

Чувствительность ISO 100 и большая фотографическая широта позволяют получать очень хорошие результаты даже при передержке на одну ступень (ISO 50) и недодержке на две ступени (ISO 400) без изменения режима проявления.

Пленка рекомендуется для портретной съемки.