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Foma Fomapan пленка 100/120 RETRO

Foma Fomapan пленка 100/120 RETRO

Foma Fomapan
Артикул: DAN-4261

Фотопленка Foma Fomapan 100/120 RETRO.

Черно-белая негативная пленка, ISO 100, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.


Описание

Лимитированная серия выпущенной в ретро-упаковке в честь 100-летнего юбилея компании производителя.

Пленка общего назначения, отвечает высоким требованиям к мелкозернистости и имеет высокую разрешающую способность, высокую контурную резкость изображения и широкую гамму воспроизводимых полутонов.

Чувствительность ISO 100 и большая фотографическая широта позволяют получать очень хорошие результаты даже при передержке на одну ступень (ISO 50) и недодержке на две ступени (ISO 400) без изменения режима проявления.

Пленка рекомендуется для портретной съемки.

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