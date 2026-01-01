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Foma Fomapan пленка 100 35мм, 17м

Foma Fomapan пленка 100 35мм, 17м

Foma Fomapan
Артикул: DAN-4265

Фотопленка Foma Fomapan 100 35 мм, 17 м.

Черно-белая негативная пленка в бобинах для неэкспонированная, чувствительность пленки ISO 100, спектральная чувствительность - панхроматическая с диапазоном до 650 нм, длина одной пленки 17 м, ширина 35 мм.

Описание

Пленка общего назначения, отвечает высоким требованиям к мелкозернистости и имеет высокую разрешающую способность, высокую контурную резкость изображения и широкую гамму воспроизводимых полутонов.

Чувствительность ISO 100 и большая фотографическая широта позволяют получать очень хорошие результаты даже при передержке на одну ступень (ISO 50) и недодержке на две ступени (ISO 400) без изменения режима проявления.

Пленка рекомендуется для портретной съемки.

Пленка в бобине длиной 17 метров предназначена для размотки в типовые кассеты 135 формата (35 мм) при помощи специальных размотчиков пленки.

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