Film never die SORA фотопленка 200/36

Артикул: OLE-3374

Цветная негативная фотопленка для аналоговой фотографии. Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 200. Тип проявки С-41. Есть DX-код. Подходит для съемки в различных условиях: вечерний портрет, городской пейзаж или живописный закат, съемка на солнце. Пленка оптимизирована для съемки при дневном свете. Оригинальный дизайн ЭКО-упаковки.