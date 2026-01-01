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Film never die SORA фотопленка 200/36
Film never die SORA фотопленка 200/36
Film never die SORA фотопленка 200/36

Film never die SORA фотопленка 200/36

Film never die
Артикул: OLE-3374

Цветная негативная фотопленка для аналоговой фотографии. Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 200. Тип проявки С-41. Есть DX-код. Подходит для съемки в различных условиях: вечерний портрет, городской пейзаж или живописный закат, съемка на солнце. Пленка оптимизирована для съемки при дневном свете. Оригинальный дизайн ЭКО-упаковки. 

Описание

Film never die SORA фотопленка 200/36

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Наличие
более 10 шт

Tether Tools CUC15-ORG TetherPro Orange кабель передачи данных с USB-C на USB-C. 

Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.


6 900 ₽
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