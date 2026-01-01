Paterson мензурка 600 мл

Имеет градуировку в трех мерных единицах (метрической, английской и американской).
Назначение: для измерения объемов фотохимикатов при их приготовлении, не для пищевых продуктов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Мензурка для фотохимикатов, прозрачная.
Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Объем - 600 мл.
Имеет градуировку в трех мерных единицах (метрической, английской и американской).
Назначение: для измерения объемов фотохимикатов при их приготовлении, не для пищевых продуктов.
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Фотопленка Foma Fomapan 100/135-36.
Черно-белая негативная пленка, ISO 100, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 40х60х40 мм.
Пластиковые АР лопатки для перемешивания химии. Устойчивы к химическим растворам, применяемым в фотографии.