Paterson мензурка 150 мл

Имеет градуировку в трех мерных единицах (метрической, английской и американской).
Назначение: для измерения объемов фотохимикатов при их приготовлении, не для пищевых продуктов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Мензурка для фотохимикатов, прозрачная.
Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Объем - 150 мл.
Имеет градуировку в трех мерных единицах (метрической, английской и американской).
Назначение: для измерения объемов фотохимикатов при их приготовлении, не для пищевых продуктов.
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Фотокювета Ютес 30х40 см.
Кювета предназначена для химической обработки фотоснимков. Она изготовлена из химически стойкой и ударопрочной пластмассы, имеет ребристое дно и носик для слива реактивов на одном из углов. Также на дне проявочной кюветы находятся три паза для удобства размещения термометра или пинцета, предотвращающие их соскальзывание в раствор. Размер по дну - 30х40 см. Размер по верхней части - 35х47 см.
Fotokvant CLE-02BLUE - резиновая груша для чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из ПВХ, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Длина - 14 см.
Фотопленка Foma Fomapan 100/135-36.
Черно-белая негативная пленка, ISO 100, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 40х60х40 мм.
Применяется для чистки линз объективов, операторских фильтров, лазеров и других приборов.
Фотопленка Foma Fomapan 400/120.
Черно-белая негативная пленка, ISO 400, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.