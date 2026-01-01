images
images
images
images
images
Wacom CTL-4100WLE-N Intuos S графический планшет
Wacom CTL-4100WLE-N Intuos S графический планшет
Wacom CTL-4100WLE-N Intuos S графический планшет
Wacom CTL-4100WLE-N Intuos S графический планшет
Wacom CTL-4100WLE-N Intuos S графический планшет

Wacom CTL-4100WLE-N Intuos S графический планшет

Wacom
Артикул: OLE-3340

Графический планшет фисташкового цвета с диагональю экрана 7 дюймов (формат А6) и с беспроводным пером (EMR), не требующим подзарядки. Беспроводное подключение посредством Bluetooth. 4096 уровня чувствительности пера к нажиму, разрешение планшета 2540 lpi. Можно установить 3 приложения. Предусмотрено 2 клавиши на пере, 4 настраиваемых клавиши ExpressKeys для быстрого выполнения часто используемых сочетаний клавиш и системных команд.

Описание

Wacom Intuos S Bluetooth (CTL-4100WLE-N) – Компактный графический планшет для творчества

Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth (CTL-4100WLE-N, артикул OLE-5937) – это надежный и удобный инструмент для цифрового рисования, ретуши фотографий и работы с графикой. Модель в стильном фисташковом цвете идеально подойдет как для начинающих художников и дизайнеров, так и для опытных пользователей, которым нужен компактный и мобильный планшет.

Планшет оснащен чувствительным пером Wacom Pen 4K с 4096 уровнями давления, что позволяет точно контролировать толщину и нажим линий. Перо работает без батареек и не требует зарядки, что гарантирует непрерывную работу. Благодаря технологии электромагнитного резонанса (EMR), планшет обеспечивает высокую точность и естественное ощущение рисования.

Модель CTL-4100WLE-N поддерживает подключение как по USB, так и по Bluetooth, что дает свободу перемещения и избавляет от лишних проводов. Встроенного аккумулятора хватает до 15 часов автономной работы. Компактные размеры (200 x 160 x 8.8 мм) и вес всего 250 г делают планшет удобным спутником в поездках.

Назначение и применение

  • Цифровая иллюстрация и создание скетчей.
  • Ретушь и цветокоррекция фотографий.
  • Работа в графических редакторах (Adobe Photoshop, Corel Painter, Clip Studio Paint и др.).
  • Создание и редактирование векторной графики.
  • Подпись электронных документов.
  • Подходит для работы с Chromebook и Android-устройствами версии 6.0 и выше.

Ключевые особенности

  • Рабочая область формата A6 (152 x 95 мм) – компактная, но достаточная для работы.
  • Чувствительное к нажатию перо Wacom Pen 4K с 4096 уровнями давления для точного управления линиями.
  • Беспроводное подключение Bluetooth для работы без проводов (до 15 часов автономной работы).
  • 4 программируемые экспресс-клавиши (ExpressKeys) для быстрого доступа к часто используемым функциям.
  • Разрешение 2540 lpi и скорость чтения 133 pps обеспечивают высокую точность и отзывчивость.
  • Ультратонкий корпус (8.8 мм) и малый вес (250 г) – легко брать с собой.
  • В комплекте сменные наконечники для пера (3 шт.) и пинцет для их замены.

Технические характеристики

  • Тип: Графический планшет.
  • Бренд: Wacom.
  • Модель: Intuos S Bluetooth (CTL-4100WLE-N).
  • Размер рабочей области: 152 x 95 мм (A6).
  • Разрешение: 2540 lpi.
  • Уровней давления пера: 4096.
  • Количество экспресс-клавиш: 4.
  • Подключение: USB, Bluetooth.
  • Время автономной работы: до 15 часов.
  • Габариты: 200 x 160 x 8.8 мм.
  • Вес: 250 г.

Как использовать планшет

  1. Подключите планшет к компьютеру через USB-кабель или по Bluetooth.
  2. Загрузите и установите драйвер Wacom с официального сайта.
  3. Настройте чувствительность пера и экспресс-клавиши в соответствии со своими задачами.
  4. Откройте графический редактор и начинайте рисовать.

Преимущества использования

  • Точность и естественность рисования благодаря технологии EMR и чувствительному перу.
  • Мобильность и свобода от проводов благодаря Bluetooth.
  • Простота настройки и использования – идеально для новичков.
  • Компактный размер и легкий вес – удобно брать с собой.

Совместимость с аксессуарами и ПО

  • Графические планшеты: Совместим с другими продуктами Wacom.
  • Программное обеспечение: Работает со всеми популярными графическими редакторами. В комплект входят предложения по загрузке творческого ПО (Corel Painter Essentials, Clip Studio Paint Pro и др.).

Уход и хранение

  • Храните планшет в сухом месте, защищенном от пыли и влаги.
  • Для очистки корпуса и рабочей поверхности используйте мягкую сухую ткань.
  • Не роняйте планшет и избегайте попадания жидкости внутрь.

Комплектация

  • Графический планшет Wacom Intuos S.
  • Перо Wacom Pen 4K (беспроводное, без батареек).
  • Сменные наконечники (3 шт.) и пинцет для их замены.
  • USB-кабель длиной 1.5 м с Г-образным разъемом.
  • Руководство по быстрому запуску.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Роберт Ричардсон – оскароносный оператор Америки
Роберт Ричардсон – оскароносный оператор Америки
Секретное оружие свадебного фотографа
Секретное оружие свадебного фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.