Wacom CTL-4100WLE-N Intuos S графический планшет

Описание

Wacom Intuos S Bluetooth (CTL-4100WLE-N) – Компактный графический планшет для творчества

Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth (CTL-4100WLE-N, артикул OLE-5937) – это надежный и удобный инструмент для цифрового рисования, ретуши фотографий и работы с графикой. Модель в стильном фисташковом цвете идеально подойдет как для начинающих художников и дизайнеров, так и для опытных пользователей, которым нужен компактный и мобильный планшет.

Планшет оснащен чувствительным пером Wacom Pen 4K с 4096 уровнями давления, что позволяет точно контролировать толщину и нажим линий. Перо работает без батареек и не требует зарядки, что гарантирует непрерывную работу. Благодаря технологии электромагнитного резонанса (EMR), планшет обеспечивает высокую точность и естественное ощущение рисования.

Модель CTL-4100WLE-N поддерживает подключение как по USB, так и по Bluetooth, что дает свободу перемещения и избавляет от лишних проводов. Встроенного аккумулятора хватает до 15 часов автономной работы. Компактные размеры (200 x 160 x 8.8 мм) и вес всего 250 г делают планшет удобным спутником в поездках.

Назначение и применение

Цифровая иллюстрация и создание скетчей.

Ретушь и цветокоррекция фотографий.

Работа в графических редакторах (Adobe Photoshop, Corel Painter, Clip Studio Paint и др.).

Создание и редактирование векторной графики.

Подпись электронных документов.

Подходит для работы с Chromebook и Android-устройствами версии 6.0 и выше.

Ключевые особенности

Рабочая область формата A6 (152 x 95 мм) – компактная, но достаточная для работы.

Чувствительное к нажатию перо Wacom Pen 4K с 4096 уровнями давления для точного управления линиями.

Беспроводное подключение Bluetooth для работы без проводов (до 15 часов автономной работы).

4 программируемые экспресс-клавиши (ExpressKeys) для быстрого доступа к часто используемым функциям.

Разрешение 2540 lpi и скорость чтения 133 pps обеспечивают высокую точность и отзывчивость.

Ультратонкий корпус (8.8 мм) и малый вес (250 г) – легко брать с собой.

В комплекте сменные наконечники для пера (3 шт.) и пинцет для их замены.

Технические характеристики

Тип: Графический планшет.

Бренд: Wacom.

Модель: Intuos S Bluetooth (CTL-4100WLE-N).

Размер рабочей области: 152 x 95 мм (A6).

Разрешение: 2540 lpi.

Уровней давления пера: 4096.

Количество экспресс-клавиш: 4.

Подключение: USB, Bluetooth.

Время автономной работы: до 15 часов.

Габариты: 200 x 160 x 8.8 мм.

Вес: 250 г.

Как использовать планшет

Подключите планшет к компьютеру через USB-кабель или по Bluetooth. Загрузите и установите драйвер Wacom с официального сайта. Настройте чувствительность пера и экспресс-клавиши в соответствии со своими задачами. Откройте графический редактор и начинайте рисовать.

Преимущества использования

Точность и естественность рисования благодаря технологии EMR и чувствительному перу.

Мобильность и свобода от проводов благодаря Bluetooth.

Простота настройки и использования – идеально для новичков.

Компактный размер и легкий вес – удобно брать с собой.

Совместимость с аксессуарами и ПО

Графические планшеты: Совместим с другими продуктами Wacom.

Программное обеспечение: Работает со всеми популярными графическими редакторами. В комплект входят предложения по загрузке творческого ПО (Corel Painter Essentials, Clip Studio Paint Pro и др.).

Уход и хранение