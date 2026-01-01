Wacom CTL-4100WLE-N Intuos S графический планшет

Wacom Intuos S Bluetooth (CTL-4100WLE-N) – Компактный графический планшет для творчества
Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth (CTL-4100WLE-N, артикул OLE-5937) – это надежный и удобный инструмент для цифрового рисования, ретуши фотографий и работы с графикой. Модель в стильном фисташковом цвете идеально подойдет как для начинающих художников и дизайнеров, так и для опытных пользователей, которым нужен компактный и мобильный планшет.
Планшет оснащен чувствительным пером Wacom Pen 4K с 4096 уровнями давления, что позволяет точно контролировать толщину и нажим линий. Перо работает без батареек и не требует зарядки, что гарантирует непрерывную работу. Благодаря технологии электромагнитного резонанса (EMR), планшет обеспечивает высокую точность и естественное ощущение рисования.
Модель CTL-4100WLE-N поддерживает подключение как по USB, так и по Bluetooth, что дает свободу перемещения и избавляет от лишних проводов. Встроенного аккумулятора хватает до 15 часов автономной работы. Компактные размеры (200 x 160 x 8.8 мм) и вес всего 250 г делают планшет удобным спутником в поездках.
Назначение и применение
- Цифровая иллюстрация и создание скетчей.
- Ретушь и цветокоррекция фотографий.
- Работа в графических редакторах (Adobe Photoshop, Corel Painter, Clip Studio Paint и др.).
- Создание и редактирование векторной графики.
- Подпись электронных документов.
- Подходит для работы с Chromebook и Android-устройствами версии 6.0 и выше.
Ключевые особенности
- Рабочая область формата A6 (152 x 95 мм) – компактная, но достаточная для работы.
- Чувствительное к нажатию перо Wacom Pen 4K с 4096 уровнями давления для точного управления линиями.
- Беспроводное подключение Bluetooth для работы без проводов (до 15 часов автономной работы).
- 4 программируемые экспресс-клавиши (ExpressKeys) для быстрого доступа к часто используемым функциям.
- Разрешение 2540 lpi и скорость чтения 133 pps обеспечивают высокую точность и отзывчивость.
- Ультратонкий корпус (8.8 мм) и малый вес (250 г) – легко брать с собой.
- В комплекте сменные наконечники для пера (3 шт.) и пинцет для их замены.
Технические характеристики
- Тип: Графический планшет.
- Бренд: Wacom.
- Модель: Intuos S Bluetooth (CTL-4100WLE-N).
- Размер рабочей области: 152 x 95 мм (A6).
- Разрешение: 2540 lpi.
- Уровней давления пера: 4096.
- Количество экспресс-клавиш: 4.
- Подключение: USB, Bluetooth.
- Время автономной работы: до 15 часов.
- Габариты: 200 x 160 x 8.8 мм.
- Вес: 250 г.
Как использовать планшет
- Подключите планшет к компьютеру через USB-кабель или по Bluetooth.
- Загрузите и установите драйвер Wacom с официального сайта.
- Настройте чувствительность пера и экспресс-клавиши в соответствии со своими задачами.
- Откройте графический редактор и начинайте рисовать.
Преимущества использования
- Точность и естественность рисования благодаря технологии EMR и чувствительному перу.
- Мобильность и свобода от проводов благодаря Bluetooth.
- Простота настройки и использования – идеально для новичков.
- Компактный размер и легкий вес – удобно брать с собой.
Совместимость с аксессуарами и ПО
- Графические планшеты: Совместим с другими продуктами Wacom.
- Программное обеспечение: Работает со всеми популярными графическими редакторами. В комплект входят предложения по загрузке творческого ПО (Corel Painter Essentials, Clip Studio Paint Pro и др.).
Уход и хранение
- Храните планшет в сухом месте, защищенном от пыли и влаги.
- Для очистки корпуса и рабочей поверхности используйте мягкую сухую ткань.
- Не роняйте планшет и избегайте попадания жидкости внутрь.