Популярное

Wacom – японский бренд, мировой лидер в производстве графических планшетов, дисплеев и цифровых решений для творчества. Основанная в 1983 году, компания стала синонимом инноваций в области цифрового искусства, предлагая продукты для художников, дизайнеров, фотографов и профессионалов в области визуализации. Бренд известен своей технологией электромагнитного резонанса (EMR), которая обеспечивает высокую точность пера без необходимости подзарядки.

Линейка продуктов Wacom включает устройства разного уровня – от компактных Intuos для начинающих до профессиональных Cintiq с экранами высокого разрешения и MobileStudio Pro для мобильной работы. Особой популярностью пользуется серия Wacom One, сочетающая доступность и качество, что делает цифровое творчество доступным для широкой аудитории.

Wacom также разрабатывает решения для бизнеса и образования, включая интерактивные дисплеи и цифровые подписи. Их технологии применяются в анимации, 3D-моделировании, ретуши фотографий и даже в медицинской визуализации.

Бренд уделяет внимание эргономике и совместимости – его устройства работают с Windows, macOS, Android и поддерживают популярные творческие программы, такие как Adobe Photoshop, Illustrator и Clip Studio Paint.

Благодаря постоянному развитию технологий, таких как многоточечное управление и наклонное распознавание пера, Wacom остается ключевым игроком на рынке цифрового искусства, предлагая инструменты, которые помогают профессионалам и энтузиастам воплощать свои идеи в жизнь.

Wacom CTL-4100WLE-N Intuos S графический планшет
Wacom CTL-4100WLE-N Intuos S графический планшет
Wacom CTL-4100WLE-N Intuos S графический планшет
Арт. OLE-3340
Wacom CTL-4100WLE-N Intuos S графический планшет
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Графический планшет фисташкового цвета с диагональю экрана 7 дюймов (формат А6) и с беспроводным пером (EMR), не требующим подзарядки. Беспроводное подключение посредством Bluetooth. 4096 уровня чувствительности пера к нажиму, разрешение планшета 2540 lpi. Можно установить 3 приложения. Предусмотрено 2 клавиши на пере, 4 настраиваемых клавиши ExpressKeys для быстрого выполнения часто используемых сочетаний клавиш и системных команд.

10 290 ₽
В корзину
Wacom CTL-472-N One графический планшет
Wacom CTL-472-N One графический планшет
Wacom CTL-472-N One графический планшет
Арт. OLE-3341
Wacom CTL-472-N One графический планшет
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Графический планшет с диагональю экрана 7 дюймов (формат А6) и с беспроводным пером (EMR), не требующим подзарядки. 4096 уровня чувствительности пера к нажиму, разрешение планшета 2540 lpi. Можно установить 3 приложения. Предусмотрено 2 клавиши на пере, для его хранения есть специальная подставка. Контрастная обратная сторона.

5 390 ₽
В корзину
Wacom DTK1660K0B Cintiq графический планшет-дисплей
Wacom DTK1660K0B Cintiq графический планшет-дисплей
Wacom DTK1660K0B Cintiq графический планшет-дисплей
Арт. OLE-3348
Wacom DTK1660K0B Cintiq графический планшет-дисплей
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Интерактивный перьевой планшет с диагональю 15,6 дюйма и с беспроводным пером (EMR), не требующим подзарядки. 8192 уровня чувствительности пера к нажиму, разрешение планшета  Full HD 1920 x 1080. Предусмотрено 2 клавиша на пере. Распознавание наклона пера. Подключение осуществляется посредством разъемов USB и HDMI. Планшет адаптирован под правую и левую руку.

90 090 ₽
В корзину
Wacom Intuos Pro Small PTH460K0B графический планшет
Wacom Intuos Pro Small PTH460K0B графический планшет
Wacom Intuos Pro Small PTH460K0B графический планшет
Арт. OLE-3352
Wacom Intuos Pro Small PTH460K0B графический планшет
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Интерактивный перьевой планшет формата А5 и с беспроводным пером. 8192 уровня чувствительности пера к нажиму, разрешение планшета  Full HD 1920 x 1080. Сенсорное кольцо Touch Ring и боковая клавиша-качелька на пере. Распознавание наклона пера. Подключение осуществляется посредством разъема USB и Bluetooth. 

24 990 ₽
В корзину
