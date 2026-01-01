Canon Selphy CP1300 Black фотопринтер

Характеристики:
Система печати с переносом краски методом термической сублимации
Максимальное разрешение 300 x 300 точек на дюйм
Чернила 3-х цветов (желтые, голубые, пурпурные) с защитным покрытием 256 уровней для каждого цвета (глубина цвета 24 бита)
Расходные материалы и ресурсы: Формат открытки 148 x 100мм — KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-1080V; Формат кредитной карты 86 x 54 мм — [KC-36IP]; Наклейки формата кредитной карты 86 x 54 мм — [KC-18IF]; Наклейки квадратного формата 50 x 50 мм — [KC-18IS]; Мини-наклейки 22,0 x 17,3 мм (по 8 наклеек на листе) — [KC-18IL]
Картридж Поставляется вместе с материалами для печати
Долговечность изображения отпечатки на 100 лет
Автоматическая подача бумаги из кассеты
Скорости печати Формат открытки прибл. 47 секунд; Формат кредитной карты прибл. 27 секунд; Наклейки формата кредитной карты прибл. 27 секунд; Мини-наклейки прибл. 27 секунд
Режимы принтера Выбор и печать (выбор отдельных изображений и количества копий для пакетной печати), печать всех изображений (выбор всех изображений и количества копий для пакетной печати), DPOF-печать, повторная печать, печать фотографий на документы (стандартная / пользовательская / двойная)
Покрытие отпечатка: Глянцевое, полуглянцевое (тип 1 / тип 2 / тип 3)
Макет изображения: Поля (с полями / без полей), вид страницы (1 / 2 / 4 / 8 изображений на страницу, 2 изображения на страницу фиксированного размера (задний план (белый / черный) / центр), отпечатки в стиле фотобудки 2 x 6, индексная, вперемешку (8 / 20 изображений на страницу (можно подключить несколько мобильных устройств к принтеру через приложение Canon PRINT)/ ориентация (пейзаж / портрет) / задний план (белый / черный))
Обработка изображений: Интеллектуальная функция распознавания сцены и лиц с помощью оптимизации изображения, iContrast, яркость (7 уровней, от -3 до +3), настройка цвета (7 уровней (C–R) x 7 уровней (Y–B)), гладкая кожа, мои цвета (яркий / нейтральный / позитивная пленка / сепия / ЧБ / выкл.), устранение эффекта «красных глаз», обрезка
Прямая печать с камеры Поддержка стандарта PictBridge (USB и беспроводная локальная сеть)
Прямая печать с карт памяти Поддерживаемые типы карт: SD, SDHC, SDXC Флэш-накопитель USB
Поддерживаются с помощью адаптера: miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC
Совместимость печати со смартфонами, планшетными компьютерами и мобильными устройствами посредством Wi-Fi (прямое или инфраструктурное подключение):
Устройства iOS: Приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY; Apple AirPrint
Устройства Android: Приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY Подключаемый модуль Canon PRINT Service (версия 1.20 или выше); Mopria Print Service
Устройства с ОС Kindle Fire: Подключаемый модуль Canon Print Mopria Print Service
Печать с компьютера требуется стандартный кабель USB или совместимое подключение по Wi-Fi.
Интерфейс: Камера USB: Через USB-порт типа А на принтере; Wi-Fi: Через цифровые камеры, совместимые с PictBridge по WLAN
Компьютер: USB: Минипорт типа B на принтере; Wi-Fi: (IEEE802.11 b/g)
Цветной TFT-дисплей диагональю 8,1 см (3,2") с многоязычным пользовательским интерфейсом и механизмом наклона
Поддерживаемые операционные системы: PC: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1; Macintosh Совместимость с ОС Apple через AirPrint
Источник питания переменного тока входит в комплект
Дополнительно приобретаемый NB-CP2LI (прибл. 72 изображения формата открытки на один полностью заряженный аккумулятор)
Энергопотребление Прибл. 4 Вт (в режиме ожидания), прибл. 60 Вт (при печати) Доступно автоматическое снижение энергопотребления