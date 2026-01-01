images
images
images
Canon Selphy CP1300 Black фотопринтер
Canon Selphy CP1300 Black фотопринтер
Canon Selphy CP1300 Black фотопринтер

Canon Selphy CP1300 Black фотопринтер

Canon
Артикул: OLE-2630

Портативный фотопринтер с поддержкой Wi-Fi для создания долговечных отпечатков с совместимых мобильных устройств, камер и других устройств. Быстрая беспроводная печать со смартфонов и планшетов с помощью приложения Canon PRINT, сервиса MopriaTM, Apple AirPrintTM и кнопки Wi-Fi. Термосублимационная технология. Функция автоматической оптимизации изображения.

Описание

Характеристики:
  • Система печати с переносом краски методом термической сублимации
  • Максимальное разрешение 300 x 300 точек на дюйм
  • Чернила 3-х цветов (желтые, голубые, пурпурные) с защитным покрытием 256 уровней для каждого цвета (глубина цвета 24 бита)
  • Расходные материалы и ресурсы: Формат открытки 148 x 100мм — KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-1080V; Формат кредитной карты 86 x 54 мм — [KC-36IP]; Наклейки формата кредитной карты 86 x 54 мм — [KC-18IF]; Наклейки квадратного формата 50 x 50 мм — [KC-18IS]; Мини-наклейки 22,0 x 17,3 мм (по 8 наклеек на листе) — [KC-18IL]
  • Картридж Поставляется вместе с материалами для печати
  • Долговечность изображения отпечатки на 100 лет
  • Автоматическая подача бумаги из кассеты
  • Скорости печати Формат открытки прибл. 47 секунд; Формат кредитной карты прибл. 27 секунд; Наклейки формата кредитной карты прибл. 27 секунд; Мини-наклейки прибл. 27 секунд
  • Режимы принтера Выбор и печать (выбор отдельных изображений и количества копий для пакетной печати), печать всех изображений (выбор всех изображений и количества копий для пакетной печати), DPOF-печать, повторная печать, печать фотографий на документы (стандартная / пользовательская / двойная)
  • Покрытие отпечатка: Глянцевое, полуглянцевое (тип 1 / тип 2 / тип 3)
  • Макет изображения: Поля (с полями / без полей), вид страницы (1 / 2 / 4 / 8 изображений на страницу, 2 изображения на страницу фиксированного размера (задний план (белый / черный) / центр), отпечатки в стиле фотобудки 2 x 6, индексная, вперемешку (8 / 20 изображений на страницу (можно подключить несколько мобильных устройств к принтеру через приложение Canon PRINT)/ ориентация (пейзаж / портрет) / задний план (белый / черный))
  • Обработка изображений: Интеллектуальная функция распознавания сцены и лиц с помощью оптимизации изображения, iContrast, яркость (7 уровней, от -3 до +3), настройка цвета (7 уровней (C–R) x 7 уровней (Y–B)), гладкая кожа, мои цвета (яркий / нейтральный / позитивная пленка / сепия / ЧБ / выкл.), устранение эффекта «красных глаз», обрезка
  • Прямая печать с камеры Поддержка стандарта PictBridge (USB и беспроводная локальная сеть)
  • Прямая печать с карт памяти Поддерживаемые типы карт: SD, SDHC, SDXC Флэш-накопитель USB
  • Поддерживаются с помощью адаптера: miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC
  • Совместимость печати со смартфонами, планшетными компьютерами и мобильными устройствами посредством Wi-Fi (прямое или инфраструктурное подключение):
  • Устройства iOS: Приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY; Apple AirPrint
  • Устройства Android: Приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY Подключаемый модуль Canon PRINT Service (версия 1.20 или выше); Mopria Print Service
  • Устройства с ОС Kindle Fire: Подключаемый модуль Canon Print Mopria Print Service
  • Печать с компьютера требуется стандартный кабель USB или совместимое подключение по Wi-Fi.
  • Интерфейс: Камера USB: Через USB-порт типа А на принтере; Wi-Fi: Через цифровые камеры, совместимые с PictBridge по WLAN
  • Компьютер: USB: Минипорт типа B на принтере; Wi-Fi: (IEEE802.11 b/g)
  • Цветной TFT-дисплей диагональю 8,1 см (3,2") с многоязычным пользовательским интерфейсом и механизмом наклона
  • Поддерживаемые операционные системы: PC: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1; Macintosh Совместимость с ОС Apple через AirPrint
  • Источник питания переменного тока входит в комплект
  • Дополнительно приобретаемый NB-CP2LI (прибл. 72 изображения формата открытки на один полностью заряженный аккумулятор)
  • Энергопотребление Прибл. 4 Вт (в режиме ожидания), прибл. 60 Вт (при печати) Доступно автоматическое снижение энергопотребления

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как стать моделью размера &quot;плюс&quot;?
Как стать моделью размера "плюс"?
Фил Пенман — один из наиболее влиятельных уличных фотографов
Фил Пенман — один из наиболее влиятельных уличных фотографов
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.