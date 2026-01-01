Canon Selphy CP1300 Black фотопринтер

Артикул: OLE-2630

Портативный фотопринтер с поддержкой Wi-Fi для создания долговечных отпечатков с совместимых мобильных устройств, камер и других устройств. Быстрая беспроводная печать со смартфонов и планшетов с помощью приложения Canon PRINT, сервиса MopriaTM, Apple AirPrintTM и кнопки Wi-Fi. Термосублимационная технология. Функция автоматической оптимизации изображения.