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SmallRig 4215 MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый, переменной плотности
SmallRig 4215 MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый, переменной плотности
SmallRig 4215 MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый, переменной плотности
SmallRig 4215 MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый, переменной плотности

SmallRig 4215 MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый, переменной плотности

SmallRig
Артикул: OLE-2013

SmallRig 4215 MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый, переменной плотности

Ультратонкий нейтральный светофильтр для смартфонов с посадочным диаметром 52 мм переменной плотности (от ND2 до ND32) с магнитным креплением. Водонепроницаемое AR-покрытие, устойчивое к пятнам, плесени и царапинам.

Описание

SmallRig 4215 MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый, переменной плотности

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