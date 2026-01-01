Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
SmallRig 4215 MagEase Magnetic VND ND2-ND32 светофильтр нейтрально серый, переменной плотности
Ультратонкий нейтральный светофильтр для смартфонов с посадочным диаметром 52 мм переменной плотности (от ND2 до ND32) с магнитным креплением. Водонепроницаемое AR-покрытие, устойчивое к пятнам, плесени и царапинам.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter