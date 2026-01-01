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Manfrotto MOKLYP6-WT объективы телефото и макро 1,5x для iPhone 6

Manfrotto MOKLYP6-WT объективы телефото и макро 1,5x для iPhone 6

Manfrotto
Артикул: NVF-9596

Manfrotto MOKLYP6-WT - объективы телефото и макро 1,5x для iPhone 6.

Объективы Manfrotto специально разработаные для установки на бамперы и чехлы Klyp+.

объективы изготовлены из прочного алюминия и высококачественного стекла. Набор включает в себя широкоугольный макрообъектив и телеобъектив 1,5x.

Объективы совместимы с бампером для iPhone 5/5S и 6 Plus.

Описание

Manfrotto MOKLYP6-WT объективы телефото и макро 1,5x для iPhone 6

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