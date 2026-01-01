Manfrotto MCKLYP6P-WH - чехол для iPhone 6 Plus/6S Plus белый.
Защитный чехол сочетает в себе максимальную функциональность и защиту смартфона от механических повреждений.
Подставка для установки на штатив в комплекте. Вес - 45 г. Цвет - белый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MOKLYP6-WT - объективы телефото и макро 1,5x для iPhone 6.
Объективы Manfrotto специально разработаные для установки на бамперы и чехлы Klyp+.
объективы изготовлены из прочного алюминия и высококачественного стекла. Набор включает в себя широкоугольный макрообъектив и телеобъектив 1,5x.
Объективы совместимы с бампером для iPhone 5/5S и 6 Plus.
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Manfrotto MCKLYP6P-WH - чехол для iPhone 6 Plus/6S Plus белый.
Защитный чехол сочетает в себе максимальную функциональность и защиту смартфона от механических повреждений.
Подставка для установки на штатив в комплекте. Вес - 45 г. Цвет - белый.