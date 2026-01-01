Артикул: NVF-9596

Manfrotto MOKLYP6-WT - объективы телефото и макро 1,5x для iPhone 6.

Объективы Manfrotto специально разработаные для установки на бамперы и чехлы Klyp+.

объективы изготовлены из прочного алюминия и высококачественного стекла. Набор включает в себя широкоугольный макрообъектив и телеобъектив 1,5x.

Объективы совместимы с бампером для iPhone 5/5S и 6 Plus.