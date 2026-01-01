GreenBean iMate iZoom 4-12x телеобъектив для мобильных устройств

Описание

Универсальный зум-объектив для смартфонов будет незаменим в путешествиях, на концертах или спортивных мероприятиях. Имеет плавное увеличение от 4х до 12х.

Быстро и легко устанавливается. Объектив оборудован качественной просветленной оптикой, благодаря чему позволяет получить фотографии отдаленных объектов с проработкой мелких деталей. При видеосъемке есть функция совершения "наезда" на снимаемый объект.

Комплектуется настольным штативом и сменными крышками-держателями для смартфонов iPhone 5, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus.

Характеристики: