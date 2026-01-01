Fotokvant DAN-0974 заглушка для объектива смартфона черная

Артикул: DAN-0974

Fotokvant DAN-0974 - заглушка для объектива смартфона.

Заглушка крепится на смартфон и блокирует или открывает по вашему желанию объектив камеры. Предохраняет его от загрязнения и царапин, а владельца от посторонних глаз, если он опасается что "большой брат" следит за ним...

Выполнена из пластика. Цвет - черный.