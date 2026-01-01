YongNuo YN08 Green (3200-5500K) осветитель светодиодный для смартфонов зеленый

Описание

Светильник используется для бестеневого освещения лица при селфи и поэтому более используется для фотографий в сфере мейкап и селфи (Makeup & selfie beauty lamp). Осветитель обеспечивает очень мягкую и аккуратную подстветку.

Прибор имеет встроенное косметическое зеркало внутри кольцевой лампы, что в основном нужно при make up и регулировку цветовой температуры от 3200 до 5500 K и яркости.

В данной модели предусмотрена питание от двух батарей популярного формата АА (приобретаются отдельно).

Характеристики: