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YongNuo YN08 Green (3200-5500K) осветитель светодиодный для смартфонов зеленый
YongNuo YN08 Green (3200-5500K) осветитель светодиодный для смартфонов зеленый
YongNuo YN08 Green (3200-5500K) осветитель светодиодный для смартфонов зеленый
YongNuo YN08 Green (3200-5500K) осветитель светодиодный для смартфонов зеленый

YongNuo YN08 Green (3200-5500K) осветитель светодиодный для смартфонов зеленый

Yongnuo
Артикул: DAN-3571

Осветитель светодиодный YongNuo YN08 (3200-5500K) для смартфонов, зеленый.

Оригинальная кольцевая лампа для смарфона на пришепке. Цветовая температура 3200 - 5600 К, яркость - 186 LM. Мощность диодов - 1 Вт, угол освещения - 110 град. Цвет - зеленый.

Описание

Светильник используется для бестеневого освещения лица при селфи и поэтому более используется для фотографий в сфере мейкап и селфи (Makeup & selfie beauty lamp). Осветитель обеспечивает очень мягкую и аккуратную подстветку. 

Прибор имеет встроенное косметическое зеркало внутри кольцевой лампы, что в основном нужно при make up и регулировку цветовой температуры от 3200 до 5500 K и яркости.

В данной модели предусмотрена питание от двух батарей популярного формата АА (приобретаются отдельно).

Характеристики:

  • цветовая температура - 3200-5500 K
  • мощность - 1 w
  • яркость -186 LM
  • угол освещения - 110 град.
  • размер - 142,5x52,8x23,7 мм
  • вес - 91 гр

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