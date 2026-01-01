Raylab RL-LED10 Kit комплект света для ноутбука 3200-6500K.

Описание

Комплект Raylab RL-LED10 Kit оценят по достоинству блогеры, тиктокеры и просто любители мобильной съёмки. Плавная регулировка мощности от 1 до 100%, регулировка цветовой температуры от 3200К до 6500К позволят решать большинство задач, а входящие в комплект силиконовая накладка для создания мягкого рассеянного света и цветные фильтры для создания различных эффектов расширяют возможности использования.

Отличительной особенностью является входящее в комплект крепление с присоской которое позволяет закрепить прибор на различных поверхностях будь то панель ноутбука или моноблока для проведения конференций или любых гладких поверхностях для подсветки с необычных ракурсов. Для использования на камерах имеется крепление холодный башмак, а также стандартная резьба 1/4" для установки на штатив или кронштейны. Панель оснащена встроенным аккумулятором на 3100mAh который заряжается около 2.5 часов с помощью кабеля USB Type-C входящим в комплект.

Характеристики:

Мощность - 8 Вт

Цветовая температура (регулируемая) - 3200-6500K

Регулировка яркости - 1-100%

Яркость – 180-1250 Лк (0.3-1м)

Количество диодов - 120

Встроенный аккумулятор 3,7 V емкость 3100 mAh время работы от 2х до 15ти часов

индекс цветопередачи (CRI) 95 +

Угол рассеивания 120°

Размеры осветителя: 67х107х16 мм

вес прибора - 120 гр