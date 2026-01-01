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Raylab RL-LED10 Kit комплект света для ноутбука 3200-6500K
Raylab RL-LED10 Kit комплект света для ноутбука 3200-6500K
Raylab RL-LED10 Kit комплект света для ноутбука 3200-6500K
Raylab RL-LED10 Kit комплект света для ноутбука 3200-6500K

Raylab RL-LED10 Kit комплект света для ноутбука 3200-6500K

Raylab
Артикул: DAN-7712

Raylab RL-LED10 Kit комплект света для ноутбука 3200-6500K.

Описание

Комплект Raylab RL-LED10 Kit оценят по достоинству блогеры, тиктокеры и просто любители мобильной съёмки. Плавная регулировка мощности от 1 до 100%, регулировка цветовой температуры от 3200К до 6500К позволят решать большинство задач, а входящие в комплект силиконовая накладка для создания мягкого рассеянного света и цветные фильтры для создания различных эффектов расширяют возможности использования.
Отличительной особенностью является входящее в комплект крепление с присоской которое позволяет закрепить прибор на различных поверхностях будь то панель ноутбука или моноблока для проведения конференций или любых гладких поверхностях для подсветки с необычных ракурсов. Для использования на камерах имеется крепление холодный башмак, а также стандартная резьба 1/4" для установки на штатив или кронштейны. Панель оснащена встроенным аккумулятором на 3100mAh который заряжается около 2.5 часов с помощью кабеля USB Type-C входящим в комплект.

Характеристики:
Мощность - 8 Вт
Цветовая температура (регулируемая) - 3200-6500K
Регулировка яркости - 1-100%
Яркость – 180-1250 Лк (0.3-1м)
Количество диодов - 120
Встроенный аккумулятор 3,7 V емкость 3100 mAh время работы от 2х до 15ти часов
индекс цветопередачи (CRI) 95 +
Угол рассеивания 120°
Размеры осветителя: 67х107х16 мм
вес прибора - 120 гр

Комплектация

  • Raylab RL-LED08 светодиодная панель - 1 шт.
  • Кронштейн для ноутбука - 1 шт.
  • Кабель для зарядки USB-C type - 1 шт.
  • Крепление-адаптер холодный башмак для крепления на камеру - 1 шт.
  • Цветные фильтры - 5 шт.
  • Силиконовый диффузор - 1 шт.
  • Инструкция -1шт.

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