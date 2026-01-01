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Manfrotto MLKLYP6 LED свет для iPhone 6 портативный осветитель для iPhone 6

Manfrotto MLKLYP6 LED свет для iPhone 6 портативный осветитель для iPhone 6

Manfrotto
Артикул: NVF-5030

Manfrotto MLKLYP6 LED – легкий, переносной LED-осветитель для iPhone 6, у которого есть трехступенчатая регулировка силы освещения. Он обеспечивает угол освещения 60 град. и силу света в 225 люмен. Все это способствует получению яркого фото при плохой освещенности.

Описание

Характеристики:

  • совместимость – iPhone 6/6 Plus и iPhone 5/5S
  • зарядка от USB
  • вес, г – 80

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