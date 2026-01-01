Manfrotto MLKLYP6 LED свет для iPhone 6 портативный осветитель для iPhone 6

Характеристики:
- совместимость – iPhone 6/6 Plus и iPhone 5/5S
- зарядка от USB
- вес, г – 80
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MLKLYP6 LED – легкий, переносной LED-осветитель для iPhone 6, у которого есть трехступенчатая регулировка силы освещения. Он обеспечивает угол освещения 60 град. и силу света в 225 люмен. Все это способствует получению яркого фото при плохой освещенности.
Характеристики:
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