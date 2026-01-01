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FST SML-022 селфи-лампа черная
FST SML-022 селфи-лампа черная
FST SML-022 селфи-лампа черная
FST SML-022 селфи-лампа черная

FST SML-022 селфи-лампа черная

FST
Артикул: MTG-0192

Светодиодная компактная кольцевая лампа. Подходит для всех видов смартфонов. Имеет небольшие размеры (17x7,5 см), позволяет делать качественные фото в любом месте и в любое время суток. Интуитивно простое управление мощностью и цветовой температурой лампы. Мощность - 3,8 Вт x 2. Цветовая температура - 5500 K (белый), 4400 K (смешанный), 3200 K (теплый). Угол наклона лампы - ± 45 град. В комплекте широкоугольный и макро объективы. Подзарядка при помощи кабеля USB (идет в комплекте).

Описание

Селфи-лампа FST SML-022 подходит для всех видов смартфонов. Позволяет делать качественные фотографии в любом месте, например, в плохо освещенных помещениях, и в любое время суток (как вечером, так и в яркий солнечный день напротив Солнца). Лампу можно установить на смартфон при помощи прищепки или прикрепить ее на другую поверхность, моделируя световой рисунок, получаемый на фото, изменяя угол наклона лампы (± 45 град.). В комплекте есть два объектива (широкоугольный и макро), существенно расширяющие возможности съемки. Подзарядка осуществляется при помощи кабеля USB, который также идет в комплекте, и PowerBank.

Характеристики:

  • мощность - 3,8 Вт x 2
  • цветовая температура - 5500 K (белый), 4400 K (смешаннный), 3200 K (теплый)
  • угол наклона лампы - ± 45 град.
  • размер - 17х7,5 см

Комплектация

  • Сэлфи-лампа - 1 шт.
  • Мягкий чехол - 1 шт.
  • Кабель USB - 1 шт.
  • Объектив широкоугольный - 1 шт.
  • Макрообъектив - 1 шт.
  • Инструкция на русском языке - 1 шт.

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