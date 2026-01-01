FST SML-021 селфи-лампа белая

Описание

Селфи-лампа FST SML-021 подходит для всех видов смартфонов. Позволяет делать качественные фотографии в любом месте, например, в плохо освещенных помещениях, и в любое время суток (как вечером, так и в яркий солнечный день напротив Солнца). Лампу можно установить на смартфон при помощи прищепки или прикрепить ее на другую поверхность, моделируя световой рисунок, получаемый на фото, изменяя угол наклона лампы (± 45 град.). В комплекте есть два объектива (широкоугольный и макро), существенно расширяющие возможности съемки. Подзарядка осуществляется при помощи кабеля USB, который также идет в комплекте, и PowerBank.

Характеристики: