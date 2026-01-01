Fotokvant LED-15 RING PINK селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 150 мм розовый

Артикул: DAN-3326

Светодиодное селфи-кольцо диаметром 150 мм Fotokvant LED-15 RING PINK.

Светодиодное селфи-кольцо устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку при съемке автопортрета. Кольцо крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки, имеет диаметр 150 мм и емкость батареи 710 mAh. Изготовлено из АВС-пластика. Цвет - розовый.