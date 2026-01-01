Fotokvant LED-15 RING PINK селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 150 мм розовый

Характеристики:
- цветовая температура - 5700 К
- яркость - 480-530 Лм
- емкость аккумулятора - 710 mAh
Москва
Малая Семеновская 3с6
Светодиодное селфи-кольцо диаметром 150 мм Fotokvant LED-15 RING PINK.
Светодиодное селфи-кольцо устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку при съемке автопортрета. Кольцо крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки, имеет диаметр 150 мм и емкость батареи 710 mAh. Изготовлено из АВС-пластика. Цвет - розовый.
Характеристики:
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Cullmann ALPHA 350 mobile Blue - ндежный настольный штатив с держателем смартфона.
Гибкая шарнирная конструкция позволяет закрепить его на дереве, заборе и т.д. Имеет резьбу на съемной площадке под камеру 1/4". Настольный штатив, синего цвета, максимальная высота - 23 см, минимальная высота - 8,5 см, в сложенном состоянии - 23,5 см, максимальная нагрузка - 1 кг, вес - 204 гр. Комплектуется держателем смартфона.