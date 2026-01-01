Артикул: MTG-2278

Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем. Портативный перезаряжаемый LED осветитель. Поддерживает подключение по Bluetooth мобильного телефона. Имеет 4 степени яркости. В сложенном виде занимает мало места. Цветовая температура 5500 K. Вес 165 гр. Предназначен для блогеров, снимающими телефонами и дантистам при работе с зубами.