Характеристики:
- Размер - 145х258х47 мм
- Вес - 165 гр
- Индекс цветопередачи RA - 80
- Цветовая температура - 5500-6000K
- 4 уровня яркости
- Аккумулятор - 1500 мА
- Дальность передачи Bletooth - 10 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем. Портативный перезаряжаемый LED осветитель. Поддерживает подключение по Bluetooth мобильного телефона. Имеет 4 степени яркости. В сложенном виде занимает мало места. Цветовая температура 5500 K. Вес 165 гр. Предназначен для блогеров, снимающими телефонами и дантистам при работе с зубами.
Характеристики:
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