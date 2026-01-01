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Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем
Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем
Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем
Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем
Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем
Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем
Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем

Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем

Fotokvant
Артикул: MTG-2278

Fotokvant DentalKit-03 комплект мобильного освещения с кольцевым осветителем. Портативный перезаряжаемый LED осветитель. Поддерживает подключение по Bluetooth мобильного телефона. Имеет 4 степени яркости. В сложенном виде занимает мало места. Цветовая температура 5500 K. Вес 165 гр. Предназначен для блогеров, снимающими телефонами и дантистам при работе с зубами. 

 

Описание

Характеристики:

  • Размер - 145х258х47 мм
  • Вес - 165 гр
  • Индекс цветопередачи RA - 80
  • Цветовая температура - 5500-6000K
  • 4 уровня яркости
  • Аккумулятор - 1500 мА
  • Дальность передачи Bletooth - 10 м. 

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