SmallRig MOFT x simorr 3329 складная подставка для смартфона Adhesive Phone Stand (Light Khaki)

Артикул: OLE-2308

Желтая складная подставка для телефона оснащена многоразовой клеющей основой, которая надежно фиксируется на поверхности гаджета и не оставляет следов. Устойчивость достигается за счет формы складной опоры, высота регулируется от 10 до 15 см, углы обзора 40° и 60°. Совместима с устройства размером до 6,1 дюймов. Легкая и тонкая.