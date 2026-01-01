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SmallRig MOFT X Simorr 3328 складная подставка для смартфона Adhesive Phone Stand
SmallRig MOFT X Simorr 3328 складная подставка для смартфона Adhesive Phone Stand
SmallRig MOFT X Simorr 3328 складная подставка для смартфона Adhesive Phone Stand
SmallRig MOFT X Simorr 3328 складная подставка для смартфона Adhesive Phone Stand

SmallRig MOFT X Simorr 3328 складная подставка для смартфона Adhesive Phone Stand

SmallRig
Артикул: OLE-2307

Оранжевая складная подставка для телефона оснащена многоразовой клеющей основой, которая надежно фиксируется на поверхности гаджета и не оставляет следов. Устойчивость достигается за счет формы складной опоры, высота регулируется от 10 до 15 см, углы обзора 40° и 60°. Совместима с устройства размером до 6,1 дюймов. Легкая и тонкая.

Описание

Характеристики:

  • Размер 98*64*4,2 мм
  • Вес 25 гр.

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