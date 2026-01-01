SmallRig 4398B Комплект для смартфона iPhone 15 Pro, клетка и боковая ручка с кнопкой управления

Описание

По периметру конструкции расположены отверстия под винтовое крепление 1/4", а также слот для холодного башмака. Клетку можно поставить на стабилизатор, штатив, а также оснастить микрофоном, осветителем и иными аксессуарами. В комплект входит боковая рукоятка с новым быстросъёмным креплением от SmallRig! На ней размещен съёмный пульт ДУ, с помощью которого можно управлять съёмкой с расстояния до 10м.

Характеристики: