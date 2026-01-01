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SmallRig 4398B Комплект для смартфона iPhone 15 Pro, клетка и боковая ручка с кнопкой управления
SmallRig 4398B Комплект для смартфона iPhone 15 Pro, клетка и боковая ручка с кнопкой управления
SmallRig 4398B Комплект для смартфона iPhone 15 Pro, клетка и боковая ручка с кнопкой управления
SmallRig 4398B Комплект для смартфона iPhone 15 Pro, клетка и боковая ручка с кнопкой управления
SmallRig 4398B Комплект для смартфона iPhone 15 Pro, клетка и боковая ручка с кнопкой управления
SmallRig 4398B Комплект для смартфона iPhone 15 Pro, клетка и боковая ручка с кнопкой управления

SmallRig 4398B Комплект для смартфона iPhone 15 Pro, клетка и боковая ручка с кнопкой управления

SmallRig
Артикул: OLE-5009

SmallRig 4398B Комплект для смартфона iPhone 15 Pro, клетка и боковая ручка с кнопкой управления. Клетка Smallrig 6го поколения с обновленной конструкцией для съёмки на смартфон профессионально. Модель оснащена байонетом для объектива M-mount, а благодаря сменному адаптеру можно установить линзу с креплением 17мм, 37мм или Moment серии T (приобретаются отдельно).

Описание

По периметру конструкции расположены отверстия под винтовое крепление 1/4", а также слот для холодного башмака. Клетку можно поставить на стабилизатор, штатив, а также оснастить микрофоном, осветителем и иными аксессуарами. В комплект входит боковая рукоятка с новым быстросъёмным креплением от SmallRig! На ней размещен съёмный пульт ДУ, с помощью которого можно управлять съёмкой с расстояния до 10м.

Характеристики:

  • Совместимое устройство iPhone 15 Pro
  • Габариты 163.2 × 89.3 × 17.1 мм
  • Материал алюминий, пластик, силикон
  • Вес без упаковки 266 г
  • Крепление "мама" 1/4", Cold Shoe
  • Дополнительные функции дистанционное управление
  • ВНИМАНИЕ несовместима с объективом 1.55X Anamorphic Lens 3578
  • Крепление для мобильной оптики M-mount (байонет для объектива)

Комплектация

  • клетка
  • боковая рукоятка с ДУ

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