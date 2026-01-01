SmallRig 4398B Комплект для смартфона iPhone 15 Pro, клетка и боковая ручка с кнопкой управления

По периметру конструкции расположены отверстия под винтовое крепление 1/4", а также слот для холодного башмака. Клетку можно поставить на стабилизатор, штатив, а также оснастить микрофоном, осветителем и иными аксессуарами. В комплект входит боковая рукоятка с новым быстросъёмным креплением от SmallRig! На ней размещен съёмный пульт ДУ, с помощью которого можно управлять съёмкой с расстояния до 10м.
Характеристики:
- Совместимое устройство iPhone 15 Pro
- Габариты 163.2 × 89.3 × 17.1 мм
- Материал алюминий, пластик, силикон
- Вес без упаковки 266 г
- Крепление "мама" 1/4", Cold Shoe
- Дополнительные функции дистанционное управление
- ВНИМАНИЕ несовместима с объективом 1.55X Anamorphic Lens 3578
- Крепление для мобильной оптики M-mount (байонет для объектива)