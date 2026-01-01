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SmallRig 4079 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro Max
SmallRig 4079 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro Max

SmallRig 4079 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro Max

SmallRig
Артикул: OLE-2007

SmallRig 4079 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro Max

Площадка крепления объектива предназначена для установки дополнительных объективов с резьбой М17. Используется для замены штатной задней панели клетки SmallRig 4077. Площадка совместима только с клеткой SmallRig 4077.

Описание

SmallRig 4079 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro Max

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