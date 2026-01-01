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Москва
Малая Семеновская 3с6
SmallRig 3611 Universal Lite Video Kit комплект для смартфона универсальный
Комплект включает в себя клетку для смартфона и быстросъемный держатель для пауэрбанка. Несколько точек крепления с резьбой ¼” для установки дополнительных аксессуаров. Для смартфонов до 80 мм. Положение зажима для смартфона можно сдвинуть вправо-влево. Держатель Power совместим с внешними аккумуляторами с шириной корпуса от 53 мм до 81 мм. Применяется для видеоблогинга и ведения стримов.
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