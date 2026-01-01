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SmallRig 3611 Universal Lite Video Kit комплект для смартфона универсальный
SmallRig 3611 Universal Lite Video Kit комплект для смартфона универсальный
SmallRig 3611 Universal Lite Video Kit комплект для смартфона универсальный

SmallRig 3611 Universal Lite Video Kit комплект для смартфона универсальный

SmallRig
Артикул: OLE-2002

SmallRig 3611 Universal Lite Video Kit комплект для смартфона универсальный

Комплект включает в себя клетку для смартфона и быстросъемный держатель для пауэрбанка. Несколько точек крепления с резьбой ¼” для установки дополнительных аксессуаров. Для смартфонов до 80 мм. Положение зажима для смартфона можно сдвинуть вправо-влево. Держатель Power совместим с внешними аккумуляторами с шириной корпуса от 53 мм до 81 мм.  Применяется для видеоблогинга и ведения стримов.

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