SmallRig 3125 держатель с противовесом для электронных стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2 и ZHIYUN

Артикул: OLE-2310

Комплект противовеса предназначен для балансировки камер с длинными объективами на подвесах путем установки противовесов позади камеры. Крепится к пластине камеры с помощью винта и совместим со стабилизаторами DJI Ronin S, RS 2/RSC 2, Zhiyun Crane 2S / 3S / Weebill-S, Moza Air2 / AirCross, RS 3 / RS 3 Pro. и т. д. Внизу имеется несколько резьбовых отверстий диаметром 1/4"-20, а противовесы можно штабелировать. Небольшая форма удобна для хранения и отличается высокой универсальностью.