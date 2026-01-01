SmallRig 3125 держатель с противовесом для электронных стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2 и ZHIYUN

Характеристики:
- Алюминиевый сплав и нержавеющая сталь.
- Размер 73,5 x 23 x 14 мм
- Вес 236 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект противовеса предназначен для балансировки камер с длинными объективами на подвесах путем установки противовесов позади камеры. Крепится к пластине камеры с помощью винта и совместим со стабилизаторами DJI Ronin S, RS 2/RSC 2, Zhiyun Crane 2S / 3S / Weebill-S, Moza Air2 / AirCross, RS 3 / RS 3 Pro. и т. д. Внизу имеется несколько резьбовых отверстий диаметром 1/4"-20, а противовесы можно штабелировать. Небольшая форма удобна для хранения и отличается высокой универсальностью.
Характеристики:
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