Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов

Описание

Мобильное приложение Pictar App, неотъемлемая часть умного держателя Pictar. С его помощью можно не только проводить съемку, но и перепрограммировать назначение кнопок и других органов управления в зависимости от потребностей пользователя. Приложение управляется запатентованной ультразвуковой системой. Это существенно экономить заряд аккумулятора смартфона и самого Pictar.

Конструкция умного держателя позволяет использовать вместе с ним, как стандартные фотоаксессуары (штативы, осветители и т.п.), так и оптические насадки для смартфонов (объективы, светофильтры и т.п.)

Держатель совместим со смартфонами шириной корпуса 58-70 мм.