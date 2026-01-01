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Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов
Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов

Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов

MIGGO
Артикул: MTG-3371

Miggo MW PT-ONE BS 32 Pictar One Mark II умный держатель для смартфонов. Благодаря эргономичному корпусу и специальному нескользящему покрытию рукоятки держать смартфон настолько удобно, что можно снимать одной рукой, даже в перчатке. Внешние органы управления, как у настоящей зеркального фотоаппарата, дают полный контроль над экспозицией при фото и видео съемке.

Описание

Мобильное приложение Pictar App, неотъемлемая часть умного держателя Pictar. С его помощью можно не только проводить съемку, но и перепрограммировать назначение кнопок и других органов управления в зависимости от потребностей пользователя. Приложение управляется запатентованной ультразвуковой системой. Это существенно экономить заряд аккумулятора смартфона и самого Pictar.
Конструкция умного держателя позволяет использовать вместе с ним, как стандартные фотоаксессуары (штативы, осветители и т.п.), так и оптические насадки для смартфонов (объективы, светофильтры и т.п.)
Держатель совместим со смартфонами шириной корпуса 58-70 мм.

Комплектация

  • держатель
  • кистевой 
  • шейный ремень,
  • мягкий чехол,
  • один элемент питания 1/2 AA.

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