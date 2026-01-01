Фильтр
MIGGO

MIGGO

MIGGO (МИГГО)

Бренд MIGGO был создан группой дизайнеров, которые работали вместе с Kata и Manfrotto. Не без их помощи сумки и аксессуары для камер Kata стали известны во всем мире. И это неудивительно, ведь аксессуары были разработаны специально для всех творческих людей - от новичков до профессионалов.

В 2014 году MIGGO успешно запустила свой первый продукт на рынок. Ремень Kickstarter завоевал популярность тем, что его можно использовать не только как ремень на шею, но и как защитный чехол для камеры.

MIGGO в настоящее время продается в более чем 30 странах по всему миру. Компания не останавливается на достигнутом и занята разработкой ряда новых продуктов для студийных фотографов и тех, кто предпочитает снимать на пленэре.

Штаб-квартира MIGGO находятся в тихой деревушке Абу-Гош, в нескольких минутах езды от Иерусалима.

Популярное

Miggo MW AG-GOP BB 55 Agua Stormproof Action Pack 55 сумка для экшн-камер
Miggo MW AG-GOP BB 55 Agua Stormproof Action Pack 55 сумка для экшн-камер
Miggo MW AG-GOP BB 55 Agua Stormproof Action Pack 55 сумка для экшн-камер
Арт. MTG-3375
Miggo MW AG-GOP BB 55 Agua Stormproof Action Pack 55 сумка для экшн-камер
Наличие
в наличии 1-3 шт

Miggo MW AG-GOP BB 55 Agua Stormproof Action Pack 55 сумка для экшн-камер. Обеспечивает надежную защиту для экшен камер и аксессуаров в любых погодных условиях. Изготовленная из прочного и водостойкого материала (тарпаулин) сумка соответствует стандартам IPX3, предохраняя оборудование от попадания дождя, брызг и пыли. Agua Stormproof Action Pack 55 вмещает до шести экшен камер GoPro (или их аналогов), а также все необходимые аксессуары, включая соединительные кабели, ремни, крепления и т.п.

3 990 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Подводные боксы

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.