MIGGO (МИГГО)

Бренд MIGGO был создан группой дизайнеров, которые работали вместе с Kata и Manfrotto. Не без их помощи сумки и аксессуары для камер Kata стали известны во всем мире. И это неудивительно, ведь аксессуары были разработаны специально для всех творческих людей - от новичков до профессионалов.

В 2014 году MIGGO успешно запустила свой первый продукт на рынок. Ремень Kickstarter завоевал популярность тем, что его можно использовать не только как ремень на шею, но и как защитный чехол для камеры.

MIGGO в настоящее время продается в более чем 30 странах по всему миру. Компания не останавливается на достигнутом и занята разработкой ряда новых продуктов для студийных фотографов и тех, кто предпочитает снимать на пленэре.

Штаб-квартира MIGGO находятся в тихой деревушке Абу-Гош, в нескольких минутах езды от Иерусалима.