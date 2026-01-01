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Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MVDDFM4 Digital Director - установочная рамка для iPad Mini 4.
Позволяет использовать Digital Director с другой моделью iPad. Специально разработанный для работы с iPad Mini 4. В комплекте ключ TORX® и шесть крепежных винтов.
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