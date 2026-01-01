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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MCKLYP5S-R - бампер для iPhone SE 5/5S красный.
Защитный бампер предохраняет смартфон от царапин и повреждений при ударах и падении.
Он изготовлен из поликарбоната и снабжен гнездом для установки на штатив и креплениями для светодиодного осветителя и сменных объективов. В комплекте кистевая лента и подставка.
Вес - 40 г. Цвет - красный.
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