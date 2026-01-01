Артикул: NVF-9594

Manfrotto MCKLYP5S-R - бампер для iPhone SE 5/5S красный.

Защитный бампер предохраняет смартфон от царапин и повреждений при ударах и падении.

Он изготовлен из поликарбоната и снабжен гнездом для установки на штатив и креплениями для светодиодного осветителя и сменных объективов. В комплекте кистевая лента и подставка.

Вес - 40 г. Цвет - красный.