Joby JB01525 GripTight PRO 2 Mount держатель смартфона, черный/серый

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Складной компактный держатель для смартфона оснащен винтом 1/4-20" для быстрого монтажа на штатив. Держатель совместим со смартфонами шириной от 54 до 72 мм (смартфоны можно устанавливать и в защитном чехле). Съемной крепление "холодный башмак". Максимальная нагрузка 325 гр.
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