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Joby JB01525 GripTight PRO 2 Mount держатель смартфона, черный/серый
Joby JB01525 GripTight PRO 2 Mount держатель смартфона, черный/серый
Joby JB01525 GripTight PRO 2 Mount держатель смартфона, черный/серый
Joby JB01525 GripTight PRO 2 Mount держатель смартфона, черный/серый

Joby JB01525 GripTight PRO 2 Mount держатель смартфона, черный/серый

Joby
Артикул: OLE-3760

Складной компактный держатель для смартфона оснащен винтом 1/4-20" для быстрого монтажа на штатив. Держатель совместим со смартфонами шириной от 54 до 72 мм (смартфоны можно устанавливать и в защитном чехле). Съемной крепление "холодный башмак". Максимальная нагрузка 325 гр.

Описание

Joby JB01525 GripTight PRO 2 Mount держатель смартфона, черный/серый

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