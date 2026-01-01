Joby JB01525 GripTight PRO 2 Mount держатель смартфона, черный/серый

Артикул: OLE-3760

Складной компактный держатель для смартфона оснащен винтом 1/4-20" для быстрого монтажа на штатив. Держатель совместим со смартфонами шириной от 54 до 72 мм (смартфоны можно устанавливать и в защитном чехле). Съемной крепление "холодный башмак". Максимальная нагрузка 325 гр.