Joby — гибкие штативы для творческих задач

Joby (Джоби) — американский бренд, известный на весь мир своими гибкими штативами GorillaPod. Главная особенность — ножки с подвижными шарнирами, которые можно зафиксировать на любой поверхности: перила, ветка дерева, камень, стойка освещения или спинка стула. Это делает Joby незаменимым помощником для видеоблогеров, путешественников, предметных фотографов и операторов экшн-камер.

В каталоге photogora.ru представлены оригинальные штативы Joby для разных типов устройств:

Для зеркальных и беззеркальных камер — серии GorillaPod 3K, 5K с нагрузкой до 5 кг;

Для смартфонов — GripTight PRO, ONE GP Stand с магнитными ножками;

Для экшн-камер GoPro — модели с креплением стандарта GoPro;

Для планшетов — GorillaPod Stand PRO Tablet;

Сменные шаровые головки, адаптеры и батарейные рукоятки.

Почему выбирают Joby:

✓ Надёжные шарниры, которые не разбалтываются со временем;

✓ Противоскользящие резиновые кольца на ножках;

✓ Лёгкий вес — помещается в рюкзак или даже карман;

✓ Совместимость с любым оборудованием через крепление ¼" и ⅜";

✓ Магнитные модели (GripTight ONE) для крепления на металлические поверхности.

Вы можете купить гибкий штатив Joby в Москве с самовывозом из нашего магазина на Малой Семёновской или заказать доставку по всей России. Все товары — оригинальные, с гарантией. Если сомневаетесь в выборе — позвоните нам, поможем подобрать GorillaPod под вашу камеру или смартфон.