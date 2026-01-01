Joby — гибкие штативы для творческих задач

Joby (Джоби) — американский бренд, известный на весь мир своими гибкими штативами GorillaPod. Главная особенность — ножки с подвижными шарнирами, которые можно зафиксировать на любой поверхности: перила, ветка дерева, камень, стойка освещения или спинка стула. Это делает Joby незаменимым помощником для видеоблогеров, путешественников, предметных фотографов и операторов экшн-камер.

В каталоге photogora.ru представлены оригинальные штативы Joby для разных типов устройств:

  • Для зеркальных и беззеркальных камер — серии GorillaPod 3K, 5K с нагрузкой до 5 кг;
  • Для смартфонов — GripTight PRO, ONE GP Stand с магнитными ножками;
  • Для экшн-камер GoPro — модели с креплением стандарта GoPro;
  • Для планшетов — GorillaPod Stand PRO Tablet;
  • Сменные шаровые головки, адаптеры и батарейные рукоятки.

Почему выбирают Joby:
✓ Надёжные шарниры, которые не разбалтываются со временем;
✓ Противоскользящие резиновые кольца на ножках;
✓ Лёгкий вес — помещается в рюкзак или даже карман;
✓ Совместимость с любым оборудованием через крепление ¼" и ⅜";
✓ Магнитные модели (GripTight ONE) для крепления на металлические поверхности.

Вы можете купить гибкий штатив Joby в Москве с самовывозом из нашего магазина на Малой Семёновской или заказать доставку по всей России. Все товары — оригинальные, с гарантией. Если сомневаетесь в выборе — позвоните нам, поможем подобрать GorillaPod под вашу камеру или смартфон.

Популярное

Joby JB01661-BWW Podzilla LG гибкий штатив
Арт. OLE-3820
Joby JB01661-BWW Podzilla LG гибкий штатив
Арт. OLE-3820
в наличии 4-10 шт
Гибкий штатив с шаровой головой с быстросъемной площадкой, пузырьковым уровнем и винтовой фиксацией. Крепление 1/4"-20. Максимальная нагрузка 2,5 кг Подходит для беззеркальных камер, ультразумов.

3 720 ₽
Joby JB01759-BWW Podzilla Medium Kit Teal бирюзовый гибкий штатив с держателем для смартфона
Арт. OLE-3770
Joby JB01759-BWW Podzilla Medium Kit Teal бирюзовый гибкий штатив с держателем для смартфона
Арт. OLE-3770
в наличии 1-3 шт
Гибкий штатив бирюзового цвета с шаровой головой с кнопочной фиксацией. В комплекте держатель для смартфона с двойной насадкой "холодный башмак". Оснащен креплением 1/4". Максимальная нагрузка 1 кг.  Штатив совместим со смартфонами шириной от 67 до 88 мм. Встроенный пузырьковый уровень, имеется быстросъемная пластина для крепления камеры.

4 080 ₽
Joby GorillaPod 500 штатив для фотокамер черный/серый
Арт. OLE-3813
Joby GorillaPod 500 штатив для фотокамер черный/серый
Арт. OLE-3813
в наличии 1-3 шт

Гибкий штатив с с шаровой головой для беззеркальных и компактных фотоаппаратов. Максимальная нагрузка 500 г. Максимальная высота 20 см. Крепление 1/4". Наклон головы на 90 градусов. Цвет черный с серым.

6 190 ₽
Joby GorillaPod JB01518 Mobile Mini штатив смартфона, черный/синий
Арт. OLE-3745
Joby GorillaPod JB01518 Mobile Mini штатив смартфона, черный/синий
Арт. OLE-3745
в наличии 4-10 шт

Гибкий штатив «карманного» формата, предназначенный для смартфонов, подходит для iPhone и большинства других смартфонов, как в защитном чехле, так и без него. Максимальная высота 13 см. Цвет - черный с синими деталями.

2 190 ₽
Joby JB01513 BallHead 3K штативная голова
Арт. OLE-3776
Joby JB01513 BallHead 3K штативная голова
Арт. OLE-3776
более 10 шт

Съемная компактная шаровая голова с быстросъемной площадкой и пузырьковым уровнем. Максимальная нагрузка 3 кг. 360 ° панорамирование и 90 ° наклона. Совместима с дополнительными аксессуарами JOBY. Разработана для штатива  GorillaPod 3K, но подходит и к стандартным штативам с креплением 3/8"

8 890 ₽
GorillaPod 5K Kit штатив с головой черный/серый
Арт. MTG-4950
GorillaPod 5K Kit штатив с головой черный/серый
Арт. MTG-4950
в наличии 1-3 шт
22 090 ₽
Joby Action Battery Grip красная батарейная рукоятка
Арт. OLE-3794
Joby Action Battery Grip красная батарейная рукоятка
Арт. OLE-3794
в наличии 1-3 шт

Батарейная рукоятка красного цвета для экшн-камер с емкостью встроенного аккумулятора 2600 мАч. Хватает на две полные подзарядки, при этом есть возможность подзарядки непосредственно во время съемки. Также можно использовать как ручку для съемок. Оснащена винтовым креплением 1/4". В комплекте  USB-кабель - можно использовать для подзарядки смартфона.

3 090 ₽
Joby Action Jib Kit &amp; Pole Pack видеокран-удочка
Арт. OLE-3796
Joby Action Jib Kit & Pole Pack видеокран-удочка
Арт. OLE-3796
в наличии 1-3 шт

Комплект предназначен для съемки фотографий и видео с большой высоты и широким углом обзора на экшн-камеру. Состоит из 3 модульных штанг и оснащен регулируемой тросо-блочной системой. Два блока с зажимами совместимы с любым цилиндрическим моноподом. Один блок имеет рукоятку на одном конце, а второй - площадку для камеры на другом конце. Длина одного модуля 50,8 см. Трос может быть использован для управления камеры на любой длине конструкции.

4 790 ₽
Joby GorillaPod 500 Action штатив для фото- и GoPro камер
Арт. OLE-3790
Joby GorillaPod 500 Action штатив для фото- и GoPro камер
Арт. OLE-3790
в наличии 1-3 шт

Гибкий штатив для экшн-камер снабжен креплением стандарта GoPro с фиксирующим винтом, подойдет для GoPro Session, GoPro Hero 5 и небольших 360  - камер. Максимальная нагрузка 500 гр. 

4 590 ₽
Joby GorillaPod 5K Stand GP8/Focus штатив без головы черный/серый
Арт. OLE-3814
Joby GorillaPod 5K Stand GP8/Focus штатив без головы черный/серый
Арт. OLE-3814
в наличии 1-3 шт

Гибкий штатив без штативной головы. Максимальная нагрузка 5 кг. Максимальная высота 30 см. Крепление 1/4". Штатив можно использовать для фото-, видеосъемки, видеоблогов или прямых трансляций.

15 190 ₽
Joby GripTight GorillaPod Stand PRO Tablet черный штатив
Арт. OLE-3751
Joby GripTight GorillaPod Stand PRO Tablet черный штатив
Арт. OLE-3751
в наличии 1-3 шт

Гибкий штатив «карманного» формата предназначен для планшетов и подходит для большинства планшетов шириной от 128 до 192 мм и толщиной до 12 мм как в защитном чехле, так и без него. 

10 190 ₽
Joby GripTight ONE GP Stand штатив черный с держателем смартфона
Арт. OLE-3755
Joby GripTight ONE GP Stand штатив черный с держателем смартфона
Арт. OLE-3755
в наличии 1-3 шт

Гибкий штатив с держателем для смартфона. Ножки оснащены неодимовыми магнитами, позволяющими установить штатив на любой металлической поверхности. Штатив совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм.

6 290 ₽
Joby GripTight ONE Mount штатив белый
Арт. OLE-3757
Joby GripTight ONE Mount штатив белый
Арт. OLE-3757
в наличии 1-3 шт

Держатель для смартфона. Совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм.

2 690 ₽
Joby GripTight PRO 2 штатив Gorillapod с держателем планшета черный/серый
Арт. OLE-3761
Joby GripTight PRO 2 штатив Gorillapod с держателем планшета черный/серый
Арт. OLE-3761
в наличии 1-3 шт

Гибкий штатив с держателем для планшета. Штатив совместим с планшетами шириной от 13 до 23,5 см. Держатель оснащен креплением "холодный башмак" и креплением с резьбой 1/4"-20.

12 190 ₽
Joby GripTight PRO Video GP Stand черный штатив
Арт. OLE-3762
Joby GripTight PRO Video GP Stand черный штатив
Арт. OLE-3762
в наличии 1-3 шт

Гибкий штатив с видеоголовкой и  держателем для смартфона. Штатив совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм. Держатель оснащен креплением с резьбой 1/4"-20.

11 590 ₽
Joby JB01505 GorillaPod 325 штатив черный/серый
Арт. OLE-3808
Joby JB01505 GorillaPod 325 штатив черный/серый
Арт. OLE-3808
в наличии 1-3 шт

Гибкий компактный настольный штатив с шаровой головой для беззеркальных и компактных фотоаппаратов. Максимальная нагрузка 325 г. Максимальная высота 17 см. Крепление 1/4". Наклон головы на 90 градусов. В основании ножек штатива вмонтированы неодимовые магниты.

3 690 ₽
Joby JB01515 GripTight Action Kit набор штатива с креплениями 1/4, GoPro и смартфона
Арт. OLE-3792
Joby JB01515 GripTight Action Kit набор штатива с креплениями 1/4, GoPro и смартфона
Арт. OLE-3792
в наличии 1-3 шт

Гибкий штатив с креплением для экшн-камер и держателем для смартфона и аксессуарами. Крепление для камеры GoPro стандарта GoPro с фиксирующим винтом, подойдет для GoPro Session, GoPro Hero 5 и небольших 360  - камер. Держатель совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм. Также имеется адаптер с креплением холодный башмаки и пульт ДУ Impulse.  Максимальная нагрузка 0,5 кг

7 390 ₽
Joby JB01530 Cold Shoe PRO адаптер 1/4 на холодный башмак черный
Арт. OLE-3779
Joby JB01530 Cold Shoe PRO адаптер 1/4 на холодный башмак черный
Арт. OLE-3779
в наличии 1-3 шт

Адаптер-держатель для вспышки холодный башмак на штатив или студийную стойку.  Оснащен крепление 1/4"-20. В комплекте шестигранный ключ.

2 490 ₽
