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Joby GripTight Mount PRO Tablet черный штатив для планшетов
Joby GripTight Mount PRO Tablet черный штатив для планшетов
Joby GripTight Mount PRO Tablet черный штатив для планшетов
Joby GripTight Mount PRO Tablet черный штатив для планшетов

Joby GripTight Mount PRO Tablet черный штатив для планшетов

Joby
Артикул: OLE-3752

Держатель для надежной фиксации планшетов оснащен креплением на винт с резьбой ¼ "-20. Совместим с планшетами с экранами размером от 128 до 192 мм. Возможность установки смартфона в горизонтальное и вертикальное положение, а также регулировка угла наклона. Держатель обеспечивает прочную и надежную фиксацию благодаря стальным пластинам и надежному фиксирующему замку.

Описание

Характеристики:

  • Ширина захвата 128 - 192 мм
  • Крепление - 1/4"
  • Размер 7,5 x 5.5 x 13.7 см
  • Вес 145 г

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