Joby GripTight Mount PRO Tablet черный штатив для планшетов

Характеристики:
- Ширина захвата 128 - 192 мм
- Крепление - 1/4"
- Размер 7,5 x 5.5 x 13.7 см
- Вес 145 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Держатель для надежной фиксации планшетов оснащен креплением на винт с резьбой ¼ "-20. Совместим с планшетами с экранами размером от 128 до 192 мм. Возможность установки смартфона в горизонтальное и вертикальное положение, а также регулировка угла наклона. Держатель обеспечивает прочную и надежную фиксацию благодаря стальным пластинам и надежному фиксирующему замку.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter