Joby GripTight Mount PRO Tablet черный штатив для планшетов

Артикул: OLE-3752

Держатель для надежной фиксации планшетов оснащен креплением на винт с резьбой ¼ "-20. Совместим с планшетами с экранами размером от 128 до 192 мм. Возможность установки смартфона в горизонтальное и вертикальное положение, а также регулировка угла наклона. Держатель обеспечивает прочную и надежную фиксацию благодаря стальным пластинам и надежному фиксирующему замку.