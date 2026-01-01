Joby GripTight Auto Vent Clip автодержатель вентклип для смартфонов 54-72мм

Артикул: OLE-3804

Компактное решение для крепления смартфона в автомобиле в решетку вентилятора. Горизонтальная и вертикальная ориентация экрана, регулировка угла наклона до 20 градусов. Максимальная нагрузка 325 г. Можно использовать для монтажа смартфона на закрытом столе-подносе на пассажирском месте в самолете при взлете, посадке и во время турбулентности. Также можно закрепить на штативе с креплением 1/4".