images
images
images
images
Joby GripTight Auto Vent Clip автодержатель вентклип для смартфонов 54-72мм
Joby GripTight Auto Vent Clip автодержатель вентклип для смартфонов 54-72мм
Joby GripTight Auto Vent Clip автодержатель вентклип для смартфонов 54-72мм
Joby GripTight Auto Vent Clip автодержатель вентклип для смартфонов 54-72мм

Joby GripTight Auto Vent Clip автодержатель вентклип для смартфонов 54-72мм

Joby
Артикул: OLE-3804

Компактное решение для крепления смартфона в автомобиле в решетку вентилятора. Горизонтальная и вертикальная ориентация экрана, регулировка угла наклона до 20 градусов. Максимальная нагрузка 325 г. Можно использовать для монтажа смартфона на закрытом столе-подносе на пассажирском месте в самолете при взлете, посадке и во время турбулентности. Также можно закрепить на штативе с креплением 1/4".

Описание

Характеристики:

  • Совместим со смартфоны размером 54-72 мм
  • Максимальная нагрузка 325 г
  • Размеры держателя 27,5x126x59,5 мм
  • Вес 46г

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Основы съемки замедленного видео
Основы съемки замедленного видео
​Мартин Сигнал (Martin Signal) — испанский фотограф и режиссёр, отмеченный множеством международных наград
​Мартин Сигнал (Martin Signal) — испанский фотограф и режиссёр, отмеченный множеством международных наград
Как пользоваться моноподом
Как пользоваться моноподом
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.