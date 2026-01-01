Joby GripTight Auto Vent Clip автодержатель вентклип для смартфонов 54-72мм

Характеристики:
- Совместим со смартфоны размером 54-72 мм
- Максимальная нагрузка 325 г
- Размеры держателя 27,5x126x59,5 мм
- Вес 46г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Компактное решение для крепления смартфона в автомобиле в решетку вентилятора. Горизонтальная и вертикальная ориентация экрана, регулировка угла наклона до 20 градусов. Максимальная нагрузка 325 г. Можно использовать для монтажа смартфона на закрытом столе-подносе на пассажирском месте в самолете при взлете, посадке и во время турбулентности. Также можно закрепить на штативе с креплением 1/4".
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter