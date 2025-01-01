GreenBean (22348) iHolder PAD кронштейн металлический

Grifon WT-3110 – четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер. Максимальная высота съемки, см – 106, вес, кг – 0,510.
GreenBean (22348) iHolder PAD – металлический держатель для установки планшета на любой кронштейн или штатив с диаметром крепежного винта 1/4 дюйма и возможностью присоединить к держателю через адаптер любой необходимый аксессуар (дополнительный осветитель, микрофон и т. д.).
С помощью кронштейна и штативной головы (в комплект не входит) планшет можно устанавливать, как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Корпус изготовлен из металла. Механизм надежно фиксируется и защищает покрытие планшета резиновыми захватами. Совместим со многими моделями размером от 180 до 200 мм.
Характеристики:
Grifon LC3-80 – комплект люминесцентного света мощностью 465 Вт.
В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К дает чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. В комплект света входит все необходимое оборудование для предметной фотосъемки. Подходит для профессиональных фотографов, кто занимается съемкой для электронных каталогов и интернет-магазинов. Комплектуется фотокубом. Вес - 5,9 кг.
Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL – удобный аксессуар, с помощью которого можно решить проблему "нехватки рук" при фотографировании в студии и на выезде. Длина 55см.
Зажим и клипса предназначены для лучшей фиксации необходимых аксессуаров к поверхности. Вес - 0,6 кг.
Помповый держатель- присоска Avenger F1100.
