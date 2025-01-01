GreenBean (22348) iHolder PAD кронштейн металлический

images
GreenBean
Артикул: NVF-1964

GreenBean (22348) iHolder PAD – металлический держатель для установки планшета на любой кронштейн или штатив с диаметром крепежного винта 1/4 дюйма и возможностью присоединить к держателю через адаптер любой необходимый аксессуар (дополнительный осветитель, микрофон и т. д.).

Описание

С помощью кронштейна и штативной головы (в комплект не входит) планшет можно устанавливать, как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Корпус изготовлен из металла. Механизм надежно фиксируется и защищает покрытие планшета резиновыми захватами. Совместим со многими моделями размером от 180 до 200 мм.

Характеристики:

  • минимальная ширина захвата, мм – 180
  • максимальная ширина захвата, мм – 200
  • резьба под штатив 1/4 дюйма
  • минимальные габаритные размеры (ШхВхГ) – 127x206x28
  • максимальные габаритные размеры (ШхВхГ) – 127x226x28
  • вес, г – 328

