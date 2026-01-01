Характеристики:
- Материал - пластик
- Ширина зажима - от 58 мм до 90 мм
- Крепление штатива - 1/4" (горизонтальное или вертикальное)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi SM-CL2 раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Держатель для смартфона, имеет монтажное отверстие 1/4''.
Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,8 до 9 см.
Положение смартфона возможно в двух положениях :0 и 90
Цвет - черный. Материал - АВС-пластик.
Характеристики:
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