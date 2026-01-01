Артикул: MTG-0574

Fujimi SM-CL2 раздвижной зажим для мобильных телефонов.

Держатель для смартфона, имеет монтажное отверстие 1/4''.

Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,8 до 9 см.

Положение смартфона возможно в двух положениях :0 и 90

Цвет - черный. Материал - АВС-пластик.