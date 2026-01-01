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Fujimi SM-CL2 раздвижной зажим для мобильных телефонов
Fujimi SM-CL2 раздвижной зажим для мобильных телефонов

Fujimi SM-CL2 раздвижной зажим для мобильных телефонов

Fujimi
Артикул: MTG-0574

Fujimi SM-CL2 раздвижной зажим для мобильных телефонов.

Держатель для смартфона, имеет монтажное отверстие 1/4''. 
Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,8 до 9 см.
Положение смартфона возможно в двух положениях :0 и 90
Цвет - черный. Материал - АВС-пластик.

Описание

Характеристики: 

  • Материал - пластик
  • Ширина зажима - от 58 мм до 90 мм
  • Крепление штатива - 1/4" (горизонтальное или вертикальное)

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