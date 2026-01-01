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FST iPad универсальная стойка-держатель
FST iPad универсальная стойка-держатель
FST iPad универсальная стойка-держатель
FST iPad универсальная стойка-держатель

FST iPad универсальная стойка-держатель

FST
Артикул: NVF-7744

FST iPad - универсальная стойка-держатель для планшетов и для смартфонов размером 125-170 мм.

Материал изготовления - пластик. Максимальная высота стойки - 120 мм.


Описание


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