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Fotokvant Ulanzi Iron Man II Red держатель красный для смартфона с холодным башмаком
Fotokvant Ulanzi Iron Man II Red держатель красный для смартфона с холодным башмаком
Fotokvant Ulanzi Iron Man II Red держатель красный для смартфона с холодным башмаком

Fotokvant Ulanzi Iron Man II Red держатель красный для смартфона с холодным башмаком

Fotokvant
Артикул: DAN-2987

Держатель для смартфона Fotokvant Ulanzi Iron Man II Red с холодным башмаком.

Изготовлен из высококачественного алюминия. Модель сбалансирована, удобна в эксплуатации и совершенно безопасна для смартфона. Подходит для любого смартфона размером от 2,6" до 3,7". Цвет - красный.

Описание

Держатель для смартфона Ulanzi Iron Man II изготовлен на высокоточных станках ЧПУ с применением качественного алюминиевого сплава с последующим покрытием защитного красного слоя. Он имеет резиновые вкладыши на губках зажима, благодаря чему совершенно безопасен при удерживании смартфона. Раздвижная система зажима позволяет устанавливать в него смартфоны размером от 2,6" до 3,7". К нему подойдут такие модели как iPhone7 Plus, iPhone 7, 6, 6S и 6S Plus, Samsung Galaxy S7, J7, Huawei P8, P9 Plus, OPPO R9s и т.д.

Держатель имеет холодный башмак, в который можно подключить LED-осветитель или микрофон. Также имеется резьбовое соединение 1/4'' для крепления рукояти, селфи-держателя или штатива.

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