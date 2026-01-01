Fotokvant Ulanzi Iron Man II Red держатель красный для смартфона с холодным башмаком

Держатель для смартфона Ulanzi Iron Man II изготовлен на высокоточных станках ЧПУ с применением качественного алюминиевого сплава с последующим покрытием защитного красного слоя. Он имеет резиновые вкладыши на губках зажима, благодаря чему совершенно безопасен при удерживании смартфона. Раздвижная система зажима позволяет устанавливать в него смартфоны размером от 2,6" до 3,7". К нему подойдут такие модели как iPhone7 Plus, iPhone 7, 6, 6S и 6S Plus, Samsung Galaxy S7, J7, Huawei P8, P9 Plus, OPPO R9s и т.д.

Держатель имеет холодный башмак, в который можно подключить LED-осветитель или микрофон. Также имеется резьбовое соединение 1/4'' для крепления рукояти, селфи-держателя или штатива.