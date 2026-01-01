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Falcon Eyes BloggerKit 07 mic комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 07 mic комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 07 mic комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 07 mic комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 07 mic комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 07 mic комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 07 mic комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 07 mic комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 07 mic комплект оборудования для видеосъемки

Falcon Eyes BloggerKit 07 mic комплект оборудования для видеосъемки

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9572

Falcon Eyes BloggerKit 07 mic комплект для видеосъемки на цифровую камеру или смартфон. Настольный штатив с гибким держателем осветителя и шаровой головкой. Включает в себя держатель смартфона, биколорный светодиодный осветитель с регулируемой яркостью и цветовой температурой 3000К~7000К, микрофон-пушка с виброгасящим держателем, ветрозащитной насадкой и кабелями TRS/TRRS. 

Описание

Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 07 предназначен для улучшения качества видеосъемки, стабилизации камеры, создания яркой подсветки и синхронной записи звука на микрофон, подключенный к аудио разъему смартфона или другого звукозаписывающего устройства. Для этого в комплект входят настольный штатив с гибким держателем осветителя и шаровой головкой для установки камеры под наклоном, держатель смартфона, биколорный светодиодный осветитель и микрофон-пушка.

Комплект дает возможность быстро организовать видеосъемку или онлайн трансляцию с помощью мобильного устройства. Комплект также подойдет для фото и видео записей компактной цифровой камерой или экшен-камерой (адаптер GoPro в комплект не входит и приобретается отдельно). 

Настольный штатив представляет собой трипод с гибкими ногами с металлическими сердечниками, покрытыми прочной резиной. Штатив допускает многократную деформацию ног и запоминает необходимую форму для закрепления на разнообразных поверхностях – полках, поручнях, штангах и т.д.

Для установки камеры на площадке штатива размещен стандартный винт диаметром ¼", на который может устанавливаться цифровая камера, а также комплектные шаровая головка и держатель смартфона.

Шаровая головка ппомогает установить оборудование под наклоном 90° и легкого вращать на 360°, фиксируя нужное положение при помощи винта. Держатель смартфона позволяет закрепить мобильное устройство шириной 56 до 86 мм, а также установить дополнительное оборудование и аксессуары при помощи резьбы 1/4'' и крепления «башмак».

В комплект входит легкий биколорный светодиодный осветитель мощностью 7Вт с регулируемой яркостью и цветовой температурой 3000К~7000К. Регулировка яркости имеет 10 уровней, а регулировка цветовой температуры – 3 варианта (теплый свет, холодный свет, смешанный свет), чтобы подобрать необходимую степень освещения.

Несъемный пластиковый диффузор осветителя обеспечивает мягкий рассеянный световой поток. Осветитель не создает глубоких теней и хорошо подходит для подсветки съемок людей и предметов.

Устройство устанавливается на «башмак» или винт 1/4" штатного держателя. В случае необходимости может быть закреплен на фотокамеру со стандартным креплением «башмак» или любом держателе с винтом 1/4''.

Осветитель питается от встроенного литиевого аккумулятора 2000мАч, который пополняет заряд через порт USB-Type C на корпусе.

Электретный микрофон-пушка микрофон улавливает звук в широком диапазоне частот 35 Гц - 18 000 Гц, благодаря чему запись приобретает глубину и реалистичность звучания. Комплектные кабели Jack (TRS 3.5мм и TRRS 3.5мм) служат для подключения к аудио гнезду смартфона, камеры или другого записывающего устройства, например рекордера.

Дополнительные аксессуары – поролоновая ветрозащита и виброгасящий держатель минимизируют запись внешних низкочастотных шумов.

Виброгасящий держатель-адаптер устанавливается на крепление «башмак» или резьбу 1/4''. Кроме того, адаптер можно закрепить непосредственно на фотокамере с креплением «башмак». 


    Особенности: 

  • Биколорный светодиодный осветитель 3000К~7000К

  • Мощность 7 Вт

  • Рассеянный световой поток (несъемный пластиковый диффузор)

  • Регулировка яркости 10 уровней

  • Регулировка цветовой температуры 3000К…7000К (теплый свет, холодный свет, смешанный свет)

  • Более 2.5 часов работы при 100% яркости от встроенного аккумулятора 2000мАч, 3,7В

  • Три дополнительных крепления «башмак» на корпусе осветителя для присоединения других осветителей или аксессуаров

  • Гибкий настольный штатив и гибкая штанга с «эффектом памяти» для закрепления камеры и оборудования на различных поверхностях

  • Держатель смартфона с кнопкой кнопкой расфиксации и креплением типа «башмак» для дополнительного оборудования

  • Накамерный электретный микрофон-пушка для улучшения качества звукозаписи

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