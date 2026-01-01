Falcon Eyes BloggerKit 07 mic комплект оборудования для видеосъемки

Описание

Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 07 предназначен для улучшения качества видеосъемки, стабилизации камеры, создания яркой подсветки и синхронной записи звука на микрофон, подключенный к аудио разъему смартфона или другого звукозаписывающего устройства. Для этого в комплект входят настольный штатив с гибким держателем осветителя и шаровой головкой для установки камеры под наклоном, держатель смартфона, биколорный светодиодный осветитель и микрофон-пушка.

Комплект дает возможность быстро организовать видеосъемку или онлайн трансляцию с помощью мобильного устройства. Комплект также подойдет для фото и видео записей компактной цифровой камерой или экшен-камерой (адаптер GoPro в комплект не входит и приобретается отдельно).

Настольный штатив представляет собой трипод с гибкими ногами с металлическими сердечниками, покрытыми прочной резиной. Штатив допускает многократную деформацию ног и запоминает необходимую форму для закрепления на разнообразных поверхностях – полках, поручнях, штангах и т.д.

Для установки камеры на площадке штатива размещен стандартный винт диаметром ¼", на который может устанавливаться цифровая камера, а также комплектные шаровая головка и держатель смартфона.

Шаровая головка ппомогает установить оборудование под наклоном 90° и легкого вращать на 360°, фиксируя нужное положение при помощи винта. Держатель смартфона позволяет закрепить мобильное устройство шириной 56 до 86 мм, а также установить дополнительное оборудование и аксессуары при помощи резьбы 1/4'' и крепления «башмак».

В комплект входит легкий биколорный светодиодный осветитель мощностью 7Вт с регулируемой яркостью и цветовой температурой 3000К~7000К. Регулировка яркости имеет 10 уровней, а регулировка цветовой температуры – 3 варианта (теплый свет, холодный свет, смешанный свет), чтобы подобрать необходимую степень освещения.

Несъемный пластиковый диффузор осветителя обеспечивает мягкий рассеянный световой поток. Осветитель не создает глубоких теней и хорошо подходит для подсветки съемок людей и предметов.

Устройство устанавливается на «башмак» или винт 1/4" штатного держателя. В случае необходимости может быть закреплен на фотокамеру со стандартным креплением «башмак» или любом держателе с винтом 1/4''.

Осветитель питается от встроенного литиевого аккумулятора 2000мАч, который пополняет заряд через порт USB-Type C на корпусе.

Электретный микрофон-пушка микрофон улавливает звук в широком диапазоне частот 35 Гц - 18 000 Гц, благодаря чему запись приобретает глубину и реалистичность звучания. Комплектные кабели Jack (TRS 3.5мм и TRRS 3.5мм) служат для подключения к аудио гнезду смартфона, камеры или другого записывающего устройства, например рекордера.

Дополнительные аксессуары – поролоновая ветрозащита и виброгасящий держатель минимизируют запись внешних низкочастотных шумов.

Виброгасящий держатель-адаптер устанавливается на крепление «башмак» или резьбу 1/4''. Кроме того, адаптер можно закрепить непосредственно на фотокамере с креплением «башмак».





Особенности:

Биколорный светодиодный осветитель 3000К~7000К

Мощность 7 Вт

Рассеянный световой поток (несъемный пластиковый диффузор)

Регулировка яркости 10 уровней

Регулировка цветовой температуры 3000К…7000К (теплый свет, холодный свет, смешанный свет)

Более 2.5 часов работы при 100% яркости от встроенного аккумулятора 2000мАч, 3,7В

Три дополнительных крепления «башмак» на корпусе осветителя для присоединения других осветителей или аксессуаров