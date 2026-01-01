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SmallRig 4119B клетка для цифровой камеры DJI Osmo Action 3 / 4
SmallRig 4119B клетка для цифровой камеры DJI Osmo Action 3 / 4
SmallRig 4119B клетка для цифровой камеры DJI Osmo Action 3 / 4

SmallRig 4119B клетка для цифровой камеры DJI Osmo Action 3 / 4

SmallRig
Артикул: MTG-3444

SmallRig 4119B клетка для цифровой камеры DJI Osmo Action 3 / 4. полноразмерная клетка, разработанная специально для DJI Osmo Action 3 / 4. Она обеспечивает дополнительную защиту и установку на камеру необходимых для профессиональной съемки аксессуаров и устройств. Конструкция клетки не ограничивает доступ к органам управления, дисплею и батарейному отсеку камеры. Клетка совместима с оригинальными аксессуарами, например DJI Mic или быстросъемным магнитным адаптером для быстрого переключения между горизонтальным и вертикальным режимами съемки.

Описание

Основные особенности:
1. Дополнительная защита и установка необходимых для съемки аксессуаров на камеру DJI Osmo Action 3.
2. Возможность использования DJI Mic, полный доступ к органам управления и батарейному отсеку камеры.
3. Быстросъемные магнитные крепления совместимые с оригинальным магнитным адаптером для быстрого переключения между горизонтальным и вертикальным режимами съемки.
4. Крепление ¼” и разъем «холодный башмак» для установки дополнительного оборудования.

Крепление ¼” и разъем «холодный башмак» позволяют установить дополнительное оборудование или надежно зафиксировать камеру для съемки в движении, например на автомобиле с помощью держателя с присосками SmallRig 3566.

Характеристики:

  • Вес, кг 0.092
  • Материал Алюминиевый сплав / Силикон
  • Совместимые камеры DJI Osmo Action 3 / 4
  • Совместимое оборудование Держатель с присосками SmallRig 3566
  • Крепление Резьба 1/4", разъем "холодный башмак"

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