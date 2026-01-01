SmallRig 4119B клетка для цифровой камеры DJI Osmo Action 3 / 4

Основные особенности:
1. Дополнительная защита и установка необходимых для съемки аксессуаров на камеру DJI Osmo Action 3.
2. Возможность использования DJI Mic, полный доступ к органам управления и батарейному отсеку камеры.
3. Быстросъемные магнитные крепления совместимые с оригинальным магнитным адаптером для быстрого переключения между горизонтальным и вертикальным режимами съемки.
4. Крепление ¼” и разъем «холодный башмак» для установки дополнительного оборудования.
Крепление ¼” и разъем «холодный башмак» позволяют установить дополнительное оборудование или надежно зафиксировать камеру для съемки в движении, например на автомобиле с помощью держателя с присосками SmallRig 3566.
Характеристики:
- Вес, кг 0.092
- Материал Алюминиевый сплав / Силикон
- Совместимые камеры DJI Osmo Action 3 / 4
- Совместимое оборудование Держатель с присосками SmallRig 3566
- Крепление Резьба 1/4", разъем "холодный башмак"