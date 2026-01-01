SmallRig 4119B клетка для цифровой камеры DJI Osmo Action 3 / 4

Описание

Основные особенности:

1. Дополнительная защита и установка необходимых для съемки аксессуаров на камеру DJI Osmo Action 3.

2. Возможность использования DJI Mic, полный доступ к органам управления и батарейному отсеку камеры.

3. Быстросъемные магнитные крепления совместимые с оригинальным магнитным адаптером для быстрого переключения между горизонтальным и вертикальным режимами съемки.

4. Крепление ¼” и разъем «холодный башмак» для установки дополнительного оборудования.

Крепление ¼” и разъем «холодный башмак» позволяют установить дополнительное оборудование или надежно зафиксировать камеру для съемки в движении, например на автомобиле с помощью держателя с присосками SmallRig 3566.

Характеристики: