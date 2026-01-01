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SmallRig 4088B клетка для цифровой экшн-камеры Insta360 X3
SmallRig 4088B клетка для цифровой экшн-камеры Insta360 X3
SmallRig 4088B клетка для цифровой экшн-камеры Insta360 X3
SmallRig 4088B клетка для цифровой экшн-камеры Insta360 X3
SmallRig 4088B клетка для цифровой экшн-камеры Insta360 X3
SmallRig 4088B клетка для цифровой экшн-камеры Insta360 X3

SmallRig 4088B клетка для цифровой экшн-камеры Insta360 X3

SmallRig
Артикул: MTG-3443

SmallRig 4088B клетка для цифровой экшн-камеры Insta360 X3. Клетка SmallRig 4088B предназначена для установки необходимых для съемки аксессуаров и обеспечения дополнительной защиты экшн-камеры Insta360 X3. Откидная верхняя крышка надежно фиксируется с помощью винта с накатанной головкой, а мягкие силиконовые вставки на внутренней стороне клетки предохраняют корпус камеры от появления царапин.

Описание

Основные особенности:
1. Дополнительная защита камеры.
2. Резьба ¼” и два разъема «холодный башмак» для установки микрофона, светодиодного осветителя и других аксессуаров.
3. Простая и надежная фиксация камеры с помощью винта с накатанной головкой.
4. Мягкие вставки на внутренней стороне клетки предотвращают появление царапин на корпусе камеры.
5. Защитная силиконовая крышка для объектива.

Два разъема «холодный башмак» можно использовать для установки микрофонов, светодиодных осветителей и других устройств. Съемное складное крепление, совместимое с оригинальной площадкой GoPro, можно установить на правую или левую сторону клетки для надежной фиксации камеры на селфи-моноподе и другом оборудование. В комплект также входит силиконовая защитная крышка для объектива.

Характеристики:

  • Вес, кг 0.098
  • Материал Алюминиевый сплав / Нержавеющая сталь / Силикон
  • Совместимые камеры Insta360 X3
  • Крепление Резьба 1/4", разъем "холодный башмак"

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