SmallRig 4088B клетка для цифровой экшн-камеры Insta360 X3

Описание

Основные особенности:

1. Дополнительная защита камеры.

2. Резьба ¼” и два разъема «холодный башмак» для установки микрофона, светодиодного осветителя и других аксессуаров.

3. Простая и надежная фиксация камеры с помощью винта с накатанной головкой.

4. Мягкие вставки на внутренней стороне клетки предотвращают появление царапин на корпусе камеры.

5. Защитная силиконовая крышка для объектива.

Два разъема «холодный башмак» можно использовать для установки микрофонов, светодиодных осветителей и других устройств. Съемное складное крепление, совместимое с оригинальной площадкой GoPro, можно установить на правую или левую сторону клетки для надежной фиксации камеры на селфи-моноподе и другом оборудование. В комплект также входит силиконовая защитная крышка для объектива.

Характеристики: