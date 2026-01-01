SmallRig 3084С клетка для цифровой камеры GoPro Hero 12 / 11 / 10 / 9 Black

Основные особенности:
1. Совместимость с модулем объектива GoPro Max.
2. Откидная задняя стенка с пружинным фиксатором позволяет быстро устанавливать камеру.
3. Два разъема «холодный башмак», для микрофона, светодиодного осветителя и других аксессуаров.
4. Отверстие с резьбой ¼» для крепления клетки на штатив.
5. Складное крепление, совместимое с оригинальной базовой площадкой GoPro.
6. Быстросъемная боковая панель для замены аккумуляторов.
Снизу находится складное крепление, совместимое с оригинальной базовой площадкой GoPro, и отверстие с резьбой 1/4 для установки клетки на штатив. Поворотная боковая панель позволяет быстро менять аккумуляторы и заряжать камеру через разъем USB-C.
Обратите внимание, это ВАЖНО:
1. Сначала установите камеру в клетку, а только затем установите модуль объектива GoPro Max;
2. Не используйте клетку в морской воде, это может привести к коррозии элементов конструкции.
Характеристики:
- Вес, кг 0.098
- Материал Алюминиевый сплав
- Совместимые камеры GoPro Hero 12 / 11 / 10 / 9
- Совместимое оборудование Адаптер микрофона GoPro, модуль объектива GoPro Max
- Крепление Резьба 1/4", разъем "холодный башмак"