SmallRig 3084С клетка для цифровой камеры GoPro Hero 12 / 11 / 10 / 9 Black

Описание

Основные особенности:

1. Совместимость с модулем объектива GoPro Max.

2. Откидная задняя стенка с пружинным фиксатором позволяет быстро устанавливать камеру.

3. Два разъема «холодный башмак», для микрофона, светодиодного осветителя и других аксессуаров.

4. Отверстие с резьбой ¼» для крепления клетки на штатив.

5. Складное крепление, совместимое с оригинальной базовой площадкой GoPro.

6. Быстросъемная боковая панель для замены аккумуляторов.

Снизу находится складное крепление, совместимое с оригинальной базовой площадкой GoPro, и отверстие с резьбой 1/4 для установки клетки на штатив. Поворотная боковая панель позволяет быстро менять аккумуляторы и заряжать камеру через разъем USB-C.

Обратите внимание, это ВАЖНО:

1. Сначала установите камеру в клетку, а только затем установите модуль объектива GoPro Max;

2. Не используйте клетку в морской воде, это может привести к коррозии элементов конструкции.

Характеристики: