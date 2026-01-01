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Fujimi GP CB нагрудное крепление

Fujimi GP CB нагрудное крепление

Fujimi
Артикул: DAN-0422

Fujimi GP CB нагрудное крепление. Удобное нагрудное крепление Fujimi GP CB для экшн-камер GoPro отлично подойдёт для съёмок во время бега, прыжков с парашютом, плавания, мотоспорта, поездок на велосипеде, катания на лыжах, вёсельных видов спорта и т.д. Крепление изготовлено из высокопрочного поликарбоната и нейлона.

Описание

Нагрудное крепление Fujimi GP CB - позволяет закрепить камеру на груди. Регулируется с учетом всех размеров. Видео и фото кадры становятся намного эффектнее с уровня груди.

Идеально подходит для катания на лыжах, на горных велосипедах, мотокросса, вёсельных видов спорта, или любой другой спортивной деятельности, где необходим вид съёмки "ниже, чем шлем".

Видеосъемка при помощи данного крепления получается более захватывающей, нежели чем на шлеме. Например, помогает захватить ваши руки и колени при спуске на лыжах или сноуборде, а так же руль при езде на велосипеде или мотоцикле.

Нагрудное крепление Fujimi GP CB совместимо с экшн-камерами GoPro и другими портативными устройствами с аналогичным креплением.

Fujimi GP CB комплектуется удобным чехлом для транспортировки.

Характеристики:

  • Размер крепления: 4,5x3,5 см.
  • Максимальная нагрузка: 0,8 кг.

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