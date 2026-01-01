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CULLMANN CROSS CX125 площадка для экшн-камеры
CULLMANN CROSS CX125 площадка для экшн-камеры
CULLMANN CROSS CX125 площадка для экшн-камеры

CULLMANN CROSS CX125 площадка для экшн-камеры

Cullmann
Артикул: DAN-4171

Площадка CULLMANN CROSS CX125 для экшн-камеры. Площадка-адаптер для камер GoPro со стандартной крепежной резьбой 1/4". Изготовлена из пластика. Вес - 20 грамм.

Описание

CULLMANN CROSS CX125 площадка для экшн-камеры

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