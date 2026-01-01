CULLMANN CROSS CX125 площадка для экшн-камеры

Резиновая ручка Fotokvant RH-25 для системных труб с посадкой 25 мм.
Полезный аксессуар, облегчающий работу с системными трубами. Ручка изготовлена из качественной резины, подходит для труб диаметром 25 мм. Длина - 115 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Площадка CULLMANN CROSS CX125 для экшн-камеры. Площадка-адаптер для камер GoPro со стандартной крепежной резьбой 1/4". Изготовлена из пластика. Вес - 20 грамм.
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Резиновая ручка Fotokvant RH-25 для системных труб с посадкой 25 мм.
Полезный аксессуар, облегчающий работу с системными трубами. Ручка изготовлена из качественной резины, подходит для труб диаметром 25 мм. Длина - 115 мм.
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