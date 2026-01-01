Falcon Eyes PRTK-2436 отражатель с тремя держателями в комплекте

Артикул: VBR-333

Falcon Eyes PRTK-2436 – студийная стойка-отражатель с тремя рефлекторами. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для создания снимков. Рефлекторы крепятся с помощью пружинных зажимов. Перемещаются по стойке с помощью обычного спигот-разъема. Разъем поставляется с поворотной головой, при желании фотограф может легко отрегулировать высоту отражателей.

Используется для студийной и выездной фотосъемки.