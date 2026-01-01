images
Falcon Eyes PRTK-2436 отражатель с тремя держателями в комплекте

Falcon Eyes PRTK-2436 отражатель с тремя держателями в комплекте

Falcon Eyes
Артикул: VBR-333

Falcon Eyes PRTK-2436 – студийная стойка-отражатель с тремя рефлекторами. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для создания снимков. Рефлекторы крепятся с помощью пружинных зажимов. Перемещаются по стойке с помощью обычного спигот-разъема. Разъем поставляется с поворотной головой, при желании фотограф может легко отрегулировать высоту отражателей.

Используется для студийной и выездной фотосъемки.

Описание

Falcon Eyes PRTK-2436 отражатель с тремя держателями в комплекте

Комплектация

 

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 3
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 3
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Видеоканал компании Фотогора
Видеоканал компании Фотогора
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.