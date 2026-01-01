Godox SF4560 набор флагов и сеток

Описание

Пальцы и точки

Однотонные полотна и сетки в круглых (точки) и прямоугольных (пальцы) рамках позволяют управлять светом также, как флаги, но на небольших объектах или участках. Пальцы и точки подходят в ситуациях, когда большие полотна неудобны, например, в ограниченных пространствах или во время предметной съемки.



Цветовая маркировка

Полотна имеют цветную рамку, обозначающую тип флага, для быстрого подбора на съемочной площадке:

Черный – черный поглощающий экран

Красный – черная двойная сетка

Зеленый – черная одинарная сетка

Желтый – белая двойная сетка (два стопа)

Серый – белая одинарная сетка (один стоп)

Набор помещается в чехол с множеством карманов для переноски, легко вынимается, быстро приводится в рабочее положение и также быстро упаковывается вновь. Чехол имеет эргономичную ручку и легко транспортируется даже на большие расстояния.

Характеристики:

Размер полотен - 45 х 60 см



Размер пальца - 35,5 х 10 см

Размер точки - Ø16.5см

Диаметр флагштока флага - 9 мм

Диаметр флагштока точки - 6/8 мм

Материал рамки - сталь

Материал сеток/флагов - искусственный шелк

Размер чехла - 84 х 31 х 5 см

Вес комплекта - 5,6кг



