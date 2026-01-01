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Godox SF4560 набор флагов и сеток
Godox SF4560 набор флагов и сеток
Godox SF4560 набор флагов и сеток

Godox SF4560 набор флагов и сеток

Godox
Артикул: OLE-1589

Godox SF4560 набор флагов и сеток

Набор флагов и сеток Godox SF4560 предназначен для формирования, блокирования или рассеивания света от постоянных и импульсных источников во время фото- и видеосъемки. В комплект входят 5 складных рамок для флагов, 5 тканевых полотен 45х60см для различного управления светом, а также 2 пальца 35.5х10см и 2 точки Ø16.5см, позволяющие точнее регулировать свет на небольших объектах.

Описание

Пальцы и точки

Однотонные полотна и сетки в круглых (точки) и прямоугольных (пальцы) рамках позволяют управлять светом также, как флаги, но на небольших объектах или участках. Пальцы и точки подходят в ситуациях, когда большие полотна неудобны, например, в ограниченных пространствах или во время предметной съемки.

Цветовая маркировка

Полотна имеют цветную рамку, обозначающую тип флага, для быстрого подбора на съемочной площадке:

  • Черный – черный поглощающий экран

  • Красный – черная двойная сетка

  • Зеленый – черная одинарная сетка

  • Желтый – белая двойная сетка (два стопа)

  • Серый – белая одинарная сетка (один стоп)

 Набор помещается в чехол с множеством карманов для переноски, легко вынимается, быстро приводится в рабочее положение и также быстро упаковывается вновь. Чехол имеет эргономичную ручку и легко транспортируется даже на большие расстояния.

Характеристики:

  • Размер полотен - 45 х 60 см
  • Размер пальца - 35,5 х 10 см
  • Размер точки - Ø16.5см
  • Диаметр флагштока флага - 9 мм
  • Диаметр флагштока точки - 6/8 мм
  • Материал рамки - сталь
  • Материал сеток/флагов - искусственный шелк
  • Размер чехла - 84 х 31 х 5 см
  • Вес комплекта - 5,6кг


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