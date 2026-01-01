Godox SF4560 набор флагов и сеток

Пальцы и точки
Однотонные полотна и сетки в круглых (точки) и прямоугольных (пальцы) рамках позволяют управлять светом также, как флаги, но на небольших объектах или участках. Пальцы и точки подходят в ситуациях, когда большие полотна неудобны, например, в ограниченных пространствах или во время предметной съемки.
Цветовая маркировка
Полотна имеют цветную рамку, обозначающую тип флага, для быстрого подбора на съемочной площадке:
Черный – черный поглощающий экран
Красный – черная двойная сетка
Зеленый – черная одинарная сетка
Желтый – белая двойная сетка (два стопа)
Серый – белая одинарная сетка (один стоп)
Набор помещается в чехол с множеством карманов для переноски, легко вынимается, быстро приводится в рабочее положение и также быстро упаковывается вновь. Чехол имеет эргономичную ручку и легко транспортируется даже на большие расстояния.
Характеристики:
- Размер полотен - 45 х 60 см
- Размер пальца - 35,5 х 10 см
- Размер точки - Ø16.5см
- Диаметр флагштока флага - 9 мм
- Диаметр флагштока точки - 6/8 мм
- Материал рамки - сталь
- Материал сеток/флагов - искусственный шелк
- Размер чехла - 84 х 31 х 5 см
- Вес комплекта - 5,6кг