Selens 6923600483124 Sunbounce 7 in 1 Small отражатель каркасный 80х94 см 7 в 1

Selens Sunbounce 7 in 1 Small – каркасный отражатель 80×94 см с 7 поверхностями
Selens Sunbounce 7 in 1 Small (артикул MTG-4962) – это универсальный каркасный отражатель с семью съёмными чехлами-поверхностями, предназначенный для управления светом в фото- и видеосъёмке. Компактный размер 80×94 см и лёгкая конструкция делают его идеальным выбором для портретной съёмки, работы в студии и на выезде.
Отражатель поставляется с семью различными чехлами: серебро, золото, белый, чёрный, полупрозрачный (на просвет) и двумя комбинированными вариантами. Это позволяет фотографу быстро адаптироваться к любым условиям освещения – от мягкого заполнения теней до создания контрастных акцентов. Пружинный каркас обеспечивает быструю сборку, а компактный сложенный размер – удобное хранение и транспортировку.
Семь поверхностей – семь вариантов света
- Полупрозрачный (Translucent): рассеивает свет, смягчает жёсткое освещение. Для съёмки на просвет.
- Серебро (Silver): максимальная отражающая способность, контрастный, холодный свет. Идеален для яркого акцентного освещения.
- Золото (Gold): тёплый, мягкий свет с золотистым оттенком. Подходит для портретов, придаёт коже тёплый тон.
- Золотистый (Silver-Gold): золотой с серебряный в полоску. Придает легкий теплый оттенок отраженному свету.
- Белый на отражение (White): белый яркий, нейтральный свет без изменения цветовой температуры. Для заполнения теней.
- Белый матовый (White matt): более рассеивающий и мягкий свет. Дополнительный инструмент фотографа
- Чёрный (Black): поглощает свет, используется для создания теней и затемнения участков кадра.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: мягкое заполнение теней, создание бликов в глазах.
- Студийная работа: управление светом, акцентное освещение.
- Выездные съёмки: компактный размер и лёгкая конструкция.
- Работа с естественным светом: отражение и рассеивание солнечного света.
Ключевые особенности
- 7 съёмных чехлов-поверхностей: максимальная гибкость при работе со светом.
- Размер 80×94 см: компактный формат для портретов.
- Каркасная конструкция: жесткий каркас и быстрая сборка без инструментов.
- Лёгкий вес: удобен для длительной работы и переноски.
- Чехол для хранения в комплекте: защита и удобство.
Технические характеристики
- Тип: каркасный отражатель (лайт-диск)
- Бренд: Selens
- Модель: Sunbounce 7 in 1 Small
- Размер: 80 × 94 см
- Количество поверхностей: 7 (съёмные чехлы)
- Конструкция: каркас с пружинным механизмом
- Комплектация: каркас, 4 чехла, чехол для хранения
- Применение: портретная, студийная, выездная съёмка
Как использовать отражатель
- Сборка:
- извлеките из сумки полупрозрачный отражатель и каркас, состоящий из ручки двух перекладин
- установите перекладины в отражатель (не соединяйте их)
- установите половинки перекладины в пазы рукоятки
- распрямите перекладины и соедините их
- для использования остальных чехлов, просто используйте застежку-молнию, чтобы пристегнуть к прозрачному отражателю
- Позиционирование: расположите отражатель между источником света и объектом или с противоположной стороны
- Съёмка: регулируйте угол и расстояние для достижения нужного светового эффекта
Преимущества использования
- Гибкость: 7 поверхностей для любых световых задач.
- Компактность: складывается в небольшую сумку
- Универсальность: подходит для фото и видео.
- Долговечность: качественные материалы и надёжный каркас.
Совместимость с аксессуарами
- Стойки и держатели: можно закрепить на стойке через супер-кламп.
- Освещение: работает с естественным и искусственным светом.