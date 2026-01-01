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-15 %
Selens 6923600483124 Sunbounce 7 in 1 Small отражатель каркасный 80х94 см 7 в 1
Selens 6923600483124 Sunbounce 7 in 1 Small отражатель каркасный 80х94 см 7 в 1
Selens 6923600483124 Sunbounce 7 in 1 Small отражатель каркасный 80х94 см 7 в 1
Selens 6923600483124 Sunbounce 7 in 1 Small отражатель каркасный 80х94 см 7 в 1
Selens 6923600483124 Sunbounce 7 in 1 Small отражатель каркасный 80х94 см 7 в 1
Selens 6923600483124 Sunbounce 7 in 1 Small отражатель каркасный 80х94 см 7 в 1
Selens 6923600483124 Sunbounce 7 in 1 Small отражатель каркасный 80х94 см 7 в 1
Selens 6923600483124 Sunbounce 7 in 1 Small отражатель каркасный 80х94 см 7 в 1

Selens 6923600483124 Sunbounce 7 in 1 Small отражатель каркасный 80х94 см 7 в 1

Selens
Артикул: MTG-3231

Selens 6923600483124 Sunbounce 7 in 1 Small отражатель каркасный 80х94 см 7 вариантов. Каркасный отражатель является незаменимым помощником при съемке на воздухе. Удобен в хранении и переноске (чехол в комплекте). Цвета поверхностей отражателя : белый, черный, светло-серый, серебро, золото, золотистый, на просвет.

Описание

Selens Sunbounce 7 in 1 Small – каркасный отражатель 80×94 см с 7 поверхностями

Selens Sunbounce 7 in 1 Small (артикул MTG-4962) – это универсальный каркасный отражатель с семью съёмными чехлами-поверхностями, предназначенный для управления светом в фото- и видеосъёмке. Компактный размер 80×94 см и лёгкая конструкция делают его идеальным выбором для портретной съёмки, работы в студии и на выезде.

Отражатель поставляется с семью различными чехлами: серебро, золото, белый, чёрный, полупрозрачный (на просвет) и двумя комбинированными вариантами. Это позволяет фотографу быстро адаптироваться к любым условиям освещения – от мягкого заполнения теней до создания контрастных акцентов. Пружинный каркас обеспечивает быструю сборку, а компактный сложенный размер – удобное хранение и транспортировку.

Семь поверхностей – семь вариантов света

  • Полупрозрачный (Translucent): рассеивает свет, смягчает жёсткое освещение. Для съёмки на просвет.
  • Серебро (Silver): максимальная отражающая способность, контрастный, холодный свет. Идеален для яркого акцентного освещения.
  • Золото (Gold): тёплый, мягкий свет с золотистым оттенком. Подходит для портретов, придаёт коже тёплый тон.
  • Золотистый (Silver-Gold): золотой с серебряный в полоску. Придает легкий теплый оттенок отраженному свету.
  • Белый на отражение (White): белый яркий, нейтральный свет без изменения цветовой температуры. Для заполнения теней.
  • Белый матовый (White matt): более рассеивающий и мягкий свет. Дополнительный инструмент фотографа
  • Чёрный (Black): поглощает свет, используется для создания теней и затемнения участков кадра.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: мягкое заполнение теней, создание бликов в глазах.
  • Студийная работа: управление светом, акцентное освещение.
  • Выездные съёмки: компактный размер и лёгкая конструкция.
  • Работа с естественным светом: отражение и рассеивание солнечного света.

Ключевые особенности

  • 7 съёмных чехлов-поверхностей: максимальная гибкость при работе со светом.
  • Размер 80×94 см: компактный формат для портретов.
  • Каркасная конструкция: жесткий каркас и быстрая сборка без инструментов.
  • Лёгкий вес: удобен для длительной работы и переноски.
  • Чехол для хранения в комплекте: защита и удобство.

Технические характеристики

  • Тип: каркасный отражатель (лайт-диск)
  • Бренд: Selens
  • Модель: Sunbounce 7 in 1 Small
  • Размер: 80 × 94 см
  • Количество поверхностей: 7 (съёмные чехлы)
  • Конструкция: каркас с пружинным механизмом
  • Комплектация: каркас, 4 чехла, чехол для хранения
  • Применение: портретная, студийная, выездная съёмка

Как использовать отражатель

  • Сборка:
    1. извлеките из сумки полупрозрачный отражатель и каркас, состоящий из ручки двух перекладин
    2. установите перекладины в отражатель (не соединяйте их)
    3. установите половинки перекладины в пазы рукоятки
    4. распрямите перекладины и соедините их
    5. для использования остальных чехлов, просто используйте застежку-молнию, чтобы пристегнуть к прозрачному отражателю
  • Позиционирование: расположите отражатель между источником света и объектом или с противоположной стороны
  • Съёмка: регулируйте угол и расстояние для достижения нужного светового эффекта

Преимущества использования

  • Гибкость: 7 поверхностей для любых световых задач.
  • Компактность: складывается в небольшую сумку
  • Универсальность: подходит для фото и видео.
  • Долговечность: качественные материалы и надёжный каркас.

Совместимость с аксессуарами

  • Стойки и держатели: можно закрепить на стойке через супер-кламп.
  • Освещение: работает с естественным и искусственным светом.

Комплектация

  • каркасный отражатель Selens Sunbounce (3 детали)
  • 4 съёмных чехлов-поверхностей (некоторые двусторонние)
  • сумка для хранения и переноски.

Стойка и супер-кламп приобретаются отдельно.

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Fotokvant RCL-S1 суперкламп струбцина-зажим универсальный
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RCL-S1 - универсальный зажим суперкламп для крепления на плоские и цилиндрические поверхности студийного оборудования. Обеспечивает необходимую прочность крепления. Зажим также может быть использован для фиксации системы крепления фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы. Вес - 0,85 кг.

2 610 ₽
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