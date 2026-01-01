Selens 6923600483124 Sunbounce 7 in 1 Small отражатель каркасный 80х94 см 7 в 1

Описание

Selens Sunbounce 7 in 1 Small – каркасный отражатель 80×94 см с 7 поверхностями

Selens Sunbounce 7 in 1 Small (артикул MTG-4962) – это универсальный каркасный отражатель с семью съёмными чехлами-поверхностями, предназначенный для управления светом в фото- и видеосъёмке. Компактный размер 80×94 см и лёгкая конструкция делают его идеальным выбором для портретной съёмки, работы в студии и на выезде.

Отражатель поставляется с семью различными чехлами: серебро, золото, белый, чёрный, полупрозрачный (на просвет) и двумя комбинированными вариантами. Это позволяет фотографу быстро адаптироваться к любым условиям освещения – от мягкого заполнения теней до создания контрастных акцентов. Пружинный каркас обеспечивает быструю сборку, а компактный сложенный размер – удобное хранение и транспортировку.

Семь поверхностей – семь вариантов света

Полупрозрачный (Translucent): рассеивает свет, смягчает жёсткое освещение. Для съёмки на просвет.

рассеивает свет, смягчает жёсткое освещение. Для съёмки на просвет. Серебро (Silver): максимальная отражающая способность, контрастный, холодный свет. Идеален для яркого акцентного освещения.

максимальная отражающая способность, контрастный, холодный свет. Идеален для яркого акцентного освещения. Золото (Gold): тёплый, мягкий свет с золотистым оттенком. Подходит для портретов, придаёт коже тёплый тон.

тёплый, мягкий свет с золотистым оттенком. Подходит для портретов, придаёт коже тёплый тон. Золотистый (Silver-Gold): золотой с серебряный в полоску. Придает легкий теплый оттенок отраженному свету.

золотой с серебряный в полоску. Придает легкий теплый оттенок отраженному свету. Белый на отражение (White): белый яркий, нейтральный свет без изменения цветовой температуры. Для заполнения теней.

белый яркий, нейтральный свет без изменения цветовой температуры. Для заполнения теней. Белый матовый (White matt): более рассеивающий и мягкий свет. Дополнительный инструмент фотографа

(White matt): более рассеивающий и мягкий свет. Дополнительный инструмент фотографа Чёрный (Black): поглощает свет, используется для создания теней и затемнения участков кадра.

Назначение и применение

Портретная съёмка: мягкое заполнение теней, создание бликов в глазах.

мягкое заполнение теней, создание бликов в глазах. Студийная работа: управление светом, акцентное освещение.

управление светом, акцентное освещение. Выездные съёмки: компактный размер и лёгкая конструкция.

компактный размер и лёгкая конструкция. Работа с естественным светом: отражение и рассеивание солнечного света.

Ключевые особенности

7 съёмных чехлов-поверхностей: максимальная гибкость при работе со светом.

максимальная гибкость при работе со светом. Размер 80×94 см: компактный формат для портретов.

компактный формат для портретов. Каркасная конструкция: жесткий каркас и быстрая сборка без инструментов.

жесткий каркас и быстрая сборка без инструментов. Лёгкий вес: удобен для длительной работы и переноски.

удобен для длительной работы и переноски. Чехол для хранения в комплекте: защита и удобство.

Технические характеристики

Тип: каркасный отражатель (лайт-диск)

каркасный отражатель (лайт-диск) Бренд: Selens

Selens Модель: Sunbounce 7 in 1 Small

Sunbounce 7 in 1 Small Размер: 80 × 94 см

80 × 94 см Количество поверхностей: 7 (съёмные чехлы)

7 (съёмные чехлы) Конструкция: каркас с пружинным механизмом

каркас с пружинным механизмом Комплектация: каркас, 4 чехла, чехол для хранения

каркас, 4 чехла, чехол для хранения Применение: портретная, студийная, выездная съёмка

Как использовать отражатель

Сборка:

извлеките из сумки полупрозрачный отражатель и каркас, состоящий из ручки двух перекладин установите перекладины в отражатель (не соединяйте их) установите половинки перекладины в пазы рукоятки распрямите перекладины и соедините их для использования остальных чехлов, просто используйте застежку-молнию, чтобы пристегнуть к прозрачному отражателю

Позиционирование: расположите отражатель между источником света и объектом или с противоположной стороны

расположите отражатель между источником света и объектом или с противоположной стороны Съёмка: регулируйте угол и расстояние для достижения нужного светового эффекта

Преимущества использования

Гибкость: 7 поверхностей для любых световых задач.

7 поверхностей для любых световых задач. Компактность: складывается в небольшую сумку

складывается в небольшую сумку Универсальность: подходит для фото и видео.

подходит для фото и видео. Долговечность: качественные материалы и надёжный каркас.

Совместимость с аксессуарами