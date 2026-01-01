Kupo KSF-25 25LB/11.26kg Shot Bag мешок-противовес 11.26 кг

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KSF-25 25LB/11.26kg Shot Bag - мешок-противовес из черного упрочненного нейлона Cordex с водоотталкивающим полипропиленовым покрытием. Наполнен стальными шариками диаметром 2 мм, герметично запечатанными в две секции для комфортного использования.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter