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Kupo KSF-25 25LB/11.26kg Shot Bag мешок-противовес 11.26 кг
Kupo KSF-25 25LB/11.26kg Shot Bag мешок-противовес 11.26 кг

Kupo KSF-25 25LB/11.26kg Shot Bag мешок-противовес 11.26 кг

Kupo
Артикул: DAN-8984

 Kupo KSF-25 25LB/11.26kg Shot Bag - мешок-противовес из черного упрочненного нейлона Cordex с водоотталкивающим полипропиленовым покрытием. Наполнен стальными шариками диаметром 2 мм, герметично запечатанными в две секции для комфортного использования.

Описание

Kupo KSF-25 25LB/11.26kg Shot Bag мешок-противовес 11.26 кг

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