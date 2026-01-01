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Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см
Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см

Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см

Fotokvant
Артикул: DAN-7236

Комплект Fotokvant RFB-61 B/W KIT черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см.

Комплект состоящий из рассеивателя и черного флага. Рассеиватель из полиэфирной ткани со светопропускной способностью 50%, дает компенсацию экспозиции в 1 стоп. Применяется для фрост-рам размером 61х61 см.

Описание

Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см

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