Fotokvant RFB-61 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см

Комплект Fotokvant CL-P100 Kit из 2 пластиковых зажимов, длиной 100 мм.
Комплект из двух универсальных зажимов Fotokvant CL-P100 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект Fotokvant RFB-61 B/W KIT черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 61х61 см.
Комплект состоящий из рассеивателя и черного флага. Рассеиватель из полиэфирной ткани со светопропускной способностью 50%, дает компенсацию экспозиции в 1 стоп. Применяется для фрост-рам размером 61х61 см.
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Комплект Fotokvant CL-P100 Kit из 2 пластиковых зажимов, длиной 100 мм.
Комплект из двух универсальных зажимов Fotokvant CL-P100 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.
Falcon Eyes FEA-BW – компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона. Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света. В комплект входят цветные фильтры и состовая решетка.